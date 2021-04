BBB21: Fiuk revela motivo que o leva a ter medo de Arthur

Fiuk e Pocah conversaram durante a festa do líder desta semana do BBB21 sobre Arthur e uma brincadeira da cantora. A sister se sentiu mal por fazer uma piada envolvendo os sentimentos do filho de Fábio Jr. e o crossfiteiro e resolveu se desculpar. O brother revelou para a participante o motivo para ter receio de ficar perto de Arthur no confinamento.

Fiuk tem medo de Arthur?

Depois do dia em que Fiuk pediu para que alguém o acompanhasse até a cozinha para poder pegar algo na geladeira, por conta da presença de Arthur no local, o filho de Fábio Jr. acabou recebendo piadas. Fiuk ganhou memes dos fãs do BBB21 e piadas até dentro da casa. Após uma brincadeira envolvendo o nome do confinado, Pocah resolveu se desculpar, a sister disse que brincou que o cantor estava com medo de ir para o quarto por que Arthur estava por lá, mas que depois percebeu que o desconforto de Fiuk era real.

Fiuk então revelou que seu medo de Arthur tem histórico, pois além das confusões que já se envolveu com o instrutor de crossfit no Big Brother Brasil, o cantor tem traumas de agressores de quando era mais novo que o lembram o capixaba. Nos primeiros dias de confinamento do BBB21, Fiuk revelou que sofreu bullying na época da escola e que apanhava constantemente.

Também durante a festa do líder do BBB21, Fiuk falou sobre o momento com Pocah para Juliette e agradeceu pela paraibana ter repreendido a colega de confinamento, quando falou que a brincadeira era sem graça.

#BBB21 Rolou hoje na festa:

Fiuk declara para Juliette em Festa da Líder no BBB21: 'Eu demoro, mas eu reconheço'

Houve uma aproximação dos dois. E Viih Tube notou. pic.twitter.com/wcDMHY0tMY — stationTV (@_stationtv) April 8, 2021

Fiuk e Arthur brigaram em jogo da discórdia do BBB21?

Durante a dinâmica desta semana, os brothers precisavam classificar os colegas como “melhor jogador”, pior jogador” e “joga sujo”. Em seu momento de jogar, Fiuk deu as classificações negativas para Arthur e relembrou algumas das desavenças que teve com o brother no confinamento.

Quando o momento de Fiuk no jogo da discórdia do BBB21 chegou ao fim, o brother voltou para seu assento, ao lado de Arthur, que o xingou de “cu***”. O momento indignou Fiuk, que confrontou o instrutor de crossfit: “o que você disse?” “Isso mesmo que você ouviu”, respondeu Arthur, que também levantou de seu lugar. Os brothers ficaram bem próximos, o que pareceu que poderia gerar agressão física, por isso alguns participantes partiram para apartar a discussão.