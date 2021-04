BBB21: Boninho revela motivo para não seguir Juliette no Instagram

Juliette tem mais de 18 milhões de fãs do BBB21 no Instagram, mas Boninho não é um deles. O diretor da TV Globo não segue a paraibana na rede social e já chegou a ser questionado por isso, já que o chefão do reality show segue quase todos os participantes que passaram pela nova edição do programa. Confira o que ele falou sobre o assunto:

Por que Boninho não segue a Juliette do BBB21?

Fãs da maquiadora perceberam que Juliette não tem o follow de Boninho no Instagram. Por conta disso, o diretor foi questionado por internautas sobre o motivo que o levou a não seguir a paraibana. “Por que você não segue a Juliette?”, quis saber um fã do reality show nos comentários de uma publicação que Boninho fez no Instagram. O diretor respondeu ao questionamento em tom de bom humor: “eu sigo ela 24 horas por dia na casa”.

Boninho segue todos os participantes do BBB21, exceto Juliette? Não, a paraibana não é a única, dos 20 participantes da edição, o diretor da TV Globo segue 17 deles no Instagram, sendo eles: Arcrebiano, Arthur, Caio, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Gilberto, João Luiz, Karol Conká, Kerline, Lucas Penteado, Kerline, Lumena, Pocah, Projota, Rodolffo, Sarah, Thaís e Viih Tube. De fora dos follows de Boninho, ficaram Juliette, Fiuk e Nego Di.

Juliette é a participante mais seguida da temporada

Nesta semana, Juliette passou o número de seguidores de Viih Tube e agora é a confinada da edição com a maior quantidade de fãs no Instagram. Atualmente a youtuber tem 18,5 milhões de seguidores, sendo que entrou no programa com 16,3 milhões, e a paraibana tem 18,6 milhões, sendo que foi para o reality show com pouco mais de 3 mil seguidores.

Veja também:

Enquete UOL: veja o resultado parcial atualizado

VÍDEO – Sarah leva patada no Faustão ao falar de carinho do público

Quem sai: confira como está a votação na parcial da enquete