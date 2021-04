BBB21: Arthur conversa com produção após briga em jogo da discórdia

Rolou muito fogo no parquinho no jogo da discórdia de ontem, segunda-feira (5). Durante a dinâmica, em que os brothers precisavam usar três classificações para os colegas, Fiuk e Arthur brigaram no BBB21 após o filho de Fábio Jr. dizer que o colega de confinamento era o “pior jogador” e quem “jogava sujo” no confinamento.

Quando Fiuk retornou ao assento, ouviu um xingamento de Arthur, o que começou uma confusão entre eles no BBB21. O brother disse que ouviu o capixaba o chamando de “cu***” e repetiu várias vezes: “o que foi que você disse?”. O instrutor de crossfit rebateu: “foi o que você ouviu”. Como ambos levantaram e assumiram uma posição que parecia agressiva, alguns participantes se envolveram na confusão, para evitar que houvesse um confronto grave. Após o fim da dinâmica, Arthur partiu diretamente para o confessionário.

Arthur pede para sair do BBB21 depois de jogo da discórdia

Depois que a dinâmica chegou ao fim, Gilberto, João e Pocah ficaram preocupados porque o instrutor de crossfit entrou no confessionário. Quando o capixaba saiu, Arthur foi questionado sobre o que conversou com a produção, alguns participantes estavam com medo de que o brother tivesse pedido para sair do programa.

O confinado tentou tranquilizar os amigos e disse que apenas pediu para a produção por um remédio e que desculpou pela forma que agiu durante o jogo da discórdia. No entanto, mais tarde, em papo com Gilberto no BBB21, Arthur confessou que não entrou no confessionário apenas para isso e insinuou que pensou em desistir: “não tinha apertado ali só pra pedir remédio não”. O pernambucano respondeu que já tinha entendido isso e que chegou a fazer o mesmo em um momento da temporada.

Como foi o jogo da discórdia de ontem?

Na dinâmica desta semana, os confinados foram para a área externa, que tinha um quadro com os avatares de todos os participantes que ainda estão no programa, mais uma mesa com algumas flechas. Cada um precisava pegar uma flecha vermelha, azul e verde e classificar os colegas como “pior jogador”, “melhor jogador” e “joga sujo”.

