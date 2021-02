BBB 21: Fiuk dá fora em Thais e brother fala: ‘está se achando’

E parece que Fiuk e Thaís não vai rolar de novo no BBB 21. A sister mostrou interesse em ficar com o cantor de novamente, mas Fiuk deu um fora na dentista, dizendo que gostaria que a dupla se conhecesse primeiro, mas que mesmo assim não tinha vontade de ter um relacionamento sério no confinamento. A sister contou para os colegas sobre o vai e vem com o filho de Fábio Júnior e João Luiz chegou a dizer que o cantor estava “se achando”.

O primeiro beijo entre Fiuk e Thaís aconteceu durante a festa do líder de Nego Di, na semana passada e gerou vários memes nas redes sociais.

Fiuk deu fora em Thaís no BBB 21

Durante a comemoração, Thaís tentou investir novamente em um affair com Fiuk. Após se beijarem, a dupla não voltou a ter muito contato e nem trocar carícias ou beijos no confinamento. A dentista pediu a ajuda de Gilberto para saber como chegar no cantor, o pernambucano sugeriu que a goiana elogiasse a apresentação de Fiuk na festa, a sister seguiu o conselho, mas não deu certo já que o filho de Fábio Júnior não continuou o papo. “Ele falou: ‘ah obrigado'”, contou Thaís.

A sister resolveu falar com o brother sobre o assunto para ver no que dava. “A gente se beijou e nunca mais falou nada”, comentou Thaís durante a festa do líder Arthur. “Falei que não queria te magoar”, respondeu o brother do BBB 21. A participante tentou convencer o cantor que essa preocupação não deveria existir: “sou responsável por mim, você é responsável por você. Eu me cuido, você se cuida”. Mas as coisas ainda não saíram como o esperado e o filho de Fábio Júnior ainda não quis nada a mais com Thaís.

“Eu me preocupo muito”, afirmou Fiuk. “Você está com medo de alguma coisa?”, perguntou Thaís. O participante do BBB 21 disse que estava com medo de como a dentista podia encarar a relação se levasse o affair a sério. “Relaxa em relação a isso. Gosto muito de viver o momento. Eu vivo o momento, faço minha parte, a pessoa faz a dela. Se der, deu. Se não der, não deu. Acredito muito nisso”, respondeu Thaís, que recebeu como resposta: “a gente está muito aflorado”.

Fiuk diz para Thaís que só ficaria com ela de novo quando eles entrarem em sintonia, contrário disso é brincar com coisa séria. #BBB21 pic.twitter.com/2f9bipO0vD — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

A Carla comemorando o fora que o Fiuk deu na thais KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ad9ukT6a11 — viúva (@badviuva) February 11, 2021

João Luiz falou sobre Fiuk

Antes do papo com Fiuk, Thaís contou para alguns colegas de confinamento do BBB 21 o que havia ouvido. “Ele falou para alguém que está com medo de eu me apaixonar. Ele queria ficar mais como se fosse amizade colorida, tipo ficar por ficar”, disse a cirurgiã-dentista. “E o que você acha disso?”, quis saber Camilla de Lucas. “Não sei”, respondeu a sister. “Você acha que pode se apaixonar?”, questionou a influenciadora digital. “Não”, afirmou Thaís.

“Acho que ele está se achando”, disparou João Luiz. O papo continuou e Camilla incentivou que a dentista conversasse de forma direta com o cantor sobre o assunto.

