BBB21: Gilberto se desculpa com Juliette após jogo da discórdia

Após um jogo da discórdia cheio de ofensas e acusações no BBB21, Gilberto se arrependeu de algumas coisas que falou sobre Juliette durante a dinâmica e pediu desculpas para a sister na madrugada desta terça-feira (30), dia de eliminação no reality show. A maquiadora contou como se sentiu ao ser acusada de não secar as lágrimas por VT pelo pernambucano.

Gilberto pediu desculpa para Juliette

O doutorando em economia resolveu conversar com a paraibana depois do jogo da discórdia desta semana do BBB21, na madrugada, após a produção do programa enviar bebidas aos confinados. Durante o papo, a sister comentou sobre o momento em que o brother a acusou de não secar as lágrimas: “podia ter falado: ‘eu tô com raiva dela porque ela fez isso, isso e isso’. Agora, essa justificativa aí, me magoei. Gil, sou maquiadora, trabalho com noiva, quando termino eu faço assim: ‘meu amor, quando você chorar, não arrasta, faz assim que a maquiagem se mantem intacta'”.

“Mas eu te falei que isso não foi legal”, comentou João, que também estava na conversa. “Tu descredibilizou minha profissão e minhas emoções”, completou Juliette. “Eu tava no auge da minha raiva porque eu falei algo e você rebateu”, justificou o brother, que completou dizendo que já estava cego de raiva pela discussão que teve com Rodolffo durante o jogo da discórdia do BBB21, minutos antes de brigar com Juliette. “Não tenho nada ver com Rodolffo não”, rebateu a maquiadora.

Como foi o jogo da discórdia desta semana do BBB21?

Durante a dinâmica, os brothers tiveram que classificar os colegas com duas placas disponibilizadas pela produção do programa: uma de “bloqueio”, para ser dada a alguém que o confinado não queria mais em seu convívio, e uma de caça likes.

Durante seu momento no jogo da discórdia da semana do BBB21, Gilberto, que foi o último da noite a jogar, deu a plaquinha de “bloqueado” para Rodolffo, com quem brigou durante a dinâmica, e a de caça likes para Juliette, com quem o confinado também acabou discutindo. Durante a confusão, o pernambucano acusou: “quando tu chora você nem seca suas lágrimas, então isso para mim é caça likes”. “Não seco porque sou maquiadora, se eu secar, borro, entendeu”, retrucou Juliette.

