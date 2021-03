BBB21: veja imagens do apartamento de Juliette na Paraíba

A mãe de Juliette, dona Fátima, e duas amigas da sister do BBB21 abriram as portas do apartamento da advogada para mostrar os detalhes do lugar para os fãs da participante. Durante a tour pelo local, deu pra ver todos os cômodos do imóvel, a área de estudos de Juliette, as plantas da paraibana e até o lugar favorito da sister na casa.

“Cantinho de Juliette: já que a gente não deve fazer visitas no momento, apresentamos a casa de Juliette pra todo mundo conhecer mais nosso cactozinho e seu cantinho”, escreveu a equipe da sister do BBB21 no vídeo publicado no Instagram.

BBB21 – Onde Juliette mora?

A advogada mora em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Juliette vive em um apartamento que divide com a amiga Lara.

Durante a tour na casa da participante do BBB21, dona Fátima mostrou a sala, o quarto, a cozinha e o local favorito da maquiadora. Na cozinha, Lara e dona Fátima mostraram a cuscuzeira da sister, brincando sobre a discussão que Juliette teve com Fiuk no confinamento por conta do preparo de um cuscuz. “Mas se a Juliette estivesse em casa, estaria destampado”, brincou a amiga da advogada.

Foi mostrado também as plantas da confinada do BBB21, que tem vários cactos na sala do apartamento. Em seguida, a mãe mostrou o local no quarto em que Juliette estuda e lê a bíblia. Segundo a família e as amigas da maquiadora, o local favorito de Juliette é a janela da sala.

Fotos do apartamento de Juliette

Mãe de Juliette na cozinha da advogada (Foto: Reprodução/Instagram) TV da sala (Foto: Reprodução/Instagram) Um dos cactos da sister do BBB21 (Foto: Reprodução/Instagram) Quarto de Juliette (Foto: Reprodução/Instagram) Livros da sister do BBB21 (Foto: Reprodução/Instagram) (Foto: Reprodução/Instagram) Sala (Foto: Reprodução/Instagram) Cacto na sala de Juliette do BBB21 (Foto: Reprodução/Instagram) Anterior 1 De 8 Próximo

