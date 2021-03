E chegou mais um dia de jogo da discórdia no reality show! Hoje, segunda-feira (29), o BBB21 irá começar às 22h35, depois da transmissão da novela Amor de Mãe. De acordo com a programação oficial da TV Globo, divulgada pela própria emissora, a edição desta noite terá cerca de 1 hora e 5 minutos. Confira o que mais vai rolar no programa desta noite:

O que tem hoje no BBB21?

Além da exibição do jogo da discórdia, a famosa reunião de condomínio em que os brothers precisam falar uns sobre os outros, um dos momentos mais esperados da semana pelos fãs do programa, o BBB21 também vai mostrar os principais momentos da casa nesta segunda e madrugada pós formação de paredão.

As relações estão tensas no confinamento até o momento, já que a noite de domingo foi complicada no BBB21, a formação de paredão que colocou Sarah, Rodolffo e Juliette na berlinda rendeu brigas, acusações e muito choro. Na dinâmica do jogo da discórdia, os brothers e sisters emparedados da semana sempre são os primeiros a jogarem, sendo assim, a noite já iniciará com prováveis confusões envolvendo os acontecimentos da noite passada.

Como assistir o jogo da discórdia?

Como o jogo da discórdia é uma dinâmica que acontece durante o programa diário ao vivo do BBB21, você tem duas opções de graça para assistir. A primeira é pela televisão, é necessário apenas ter uma TV com acesso aos canais abertos brasileiros.

A segunda opção é para quem prefere acompanhar pela Globoplay, assistindo pelo celular, tablet, SmarTV ou computador. Já que a opção de assistir ao canal Globo é gratuita, você não precisa ser assinante da plataforma streaming, apenas ter um cadastro com seu perfil do facebook ou conta google. Após estar logado no aplicativo ou site, você pode assistir ao jogo da discórdia desta segunda (29) do BBB21 clicando em “Agora na TV”.

