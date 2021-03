BBB21: Fiuk chora depois de ir para edredom com Thaís

Fiuk e Thaís terminaram a festa do BBB21 indo para a cama. Porém, apesar de trocares carícias embaixo do edredom e se preparem para dormir juntos, a dupla não ficou na mesma cama por muito tempo. Algumas horas depois, Fiuk saiu do quarto para chorar.

Fiuk e Thaís estão juntos no BBB21?

Fiuk e Thaís deitaram em uma cama de solteiro depois da festa do fim de semana do BBB21 chegar ao fim. O casal trocou carícias e foi possível ver uma movimentação no edredom.

Depois de algum tempo com as mãos embaixo do edredom, a dupla decidiu dormir e a dentista pediu para ficar abraçada com o brother do BBB21. Pouco tempo depois, Thaís saiu da cama em que estava com Fiuk e foi dormir com Pocah, na cama de casal.

Fiuk chorando

Fiuk saiu do quarto do BBB21 e seguiu para o banheiro chorar. O brother parecia abalado, lavou o rosto e ficou em silêncio, sem comentar se estava chorando por causa de Thaís ou outro motivo.

Fiuk continuou sozinho, chorando, e então foi do banheiro até a sala do BBB21. Depois seguiu até a cozinha vip e então partiu para a área externa, em que ficou pensativo e em silêncio.

