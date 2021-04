BBB21: Juliette apelida Rodolffo e deixa brother irritado

Juliette deixou Rodolffo nada feliz com o apelido que deu para ele no BBB21. O brother reclamou que se a paraibana o ficar chamando pelo apelido, o título pode acabar pegando aqui fora, o que ele não gostaria que acontecesse. Confira o que aconteceu nessa história:

Qual é o apelido que Juliette deu para Rodolffo no BBB21?

A maquiadora foi até o cantor sertanejo, que estava sentado no sofá da sala, e comentou: “oi peruca, tá tudo bem?”, se referindo a quantidade de cabelo do goiano. “Deixa eu te falar um negócio, se você fizer o pessoal lá de fora me chamar de peruca, vai ser muito sem graça, vai ser muito chato, estamos em um programa de edição nacional”, disse Rodolffo.

“E você me chama de que?”, retrucou a paraibana. Rodolffo não respondeu a pergunta de Juliette e então o brother do BBB21 continuou: “não arruma outro apelidinho pra mim não, por favor. Eu tenho um CNPJ lá fora que quero zelar. Se os outros me chamarem de peruca em show, em trem, vai ser muito ruim”. “Parei, era para ter dito antes”, respondeu a sister. “Vou te xingar no microfone se o povo me chamar de peruca lá fora”, comentou o sertanejo.

E esta não foi a única vez que Juliette chamou Rodolffo de “peruca” no BBB21. A sister já tinha usado o apelido antes, mas o cantor ainda não havia reclamado e pedido para que a maquiadora parasse com a brincadeira.

Juliette também apelidou Fiuk

Rodolffo não foi o único brother do BBB21 que Juliette criou um apelido ou fez comparação. A maquiadora também falou de Fiuk e comentou as semelhanças do cantor com um personagem da animação Shrek. A comparação virou meme nas redes sociais.

