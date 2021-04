Paredão falso BBB21: Boninho desiste da ideia e diz que não quer mais

Boninho já havia deixado os fãs do Big Brother Brasil com esperanças, o diretor de TV chegou a afirmar que um novo paredão falso aconteceria no BBB21 quando respondeu a um comentário no Instagram dizendo que a dinâmica aconteceria “mais para a frente”. No entanto, parece que os planos do chefão do reality show mudaram. Confira o que ele disse:

Não vai ter segundo paredão falso no BBB21?

Na madrugada desta sexta-feira (2), o diretor da TV Globo publicou um vídeo no Twitter, brincando sobre a prova do líder de resistência desta semana, que é uma maratona de dança. No post de Boninho, um comentário surgiu falando da dinâmica da berlinda fake. “Não queremos mais paredão falso papai little”, escreveu um fã do reality show.

Boninho respondeu ao comentário e escreveu: “também não, mas não conta pra ninguém”. Será que o diretor de TV desistiu mesmo da ideia de um novo paredão falso no BBB21? Vamos aguardar as próximas dinâmicas do programa para conferir isso.

Também não, mas não conta ora ninguém — J.B. Oliveira (@boninho) April 2, 2021

Como foi a primeira berlinda fake?

O primeiro paredão falso do BBB21 aconteceu na semana da sexta berlinda da temporada. O paredão foi quádruplo e teve a presença de Carla Diaz, Caio, Arthur e João. A atriz foi a vencedora da disputa ao levar 62,40% dos votos do público. A sister saiu do confinamento na terça-feira de eliminação e ficou em um quarto secreto assistindo ao pay per view do reality show até retornar à casa do programa, em uma quinta-feira de manhã.

Dinâmica desta semana

Apesar de aparentemente não querer repetir a dinâmica do paredão falso no BBB21, Boninho decidiu usar a votação aberta de novo no programa. Depois de uma formação de berlinda tensa como a da semana passada, a noite de votação desta semana, que acontecerá no domingo (4), terá novamente a dinâmica. No entanto, também haverá uma votação fechada no confessionário, ou seja, duas votações serão realizadas.

