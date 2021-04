BBB21: Juliette passa Viih Tube e se torna a sister com mais seguidores

E quem poderia imaginar que uma participante anônima seria a mais seguida em uma temporada com famosos, não é mesmo? Mas foi o que Juliette fez no BBB21, a sister conseguiu ultrapassar Viih Tube, a confinada que até então tinha mais seguidores no Instagram.

Além de aumentar seus números de forma muito rápida nas redes sociais, no BBB21 Juliette também chegou a quebrar os recordes de Manu Gavassi e Rafa Kalimann, que eram as participantes do reality show que mais tinham ganhados seguidores enquanto confinadas no programa da TV Globo.

Quantos seguidores Juliette do BBB21 tem agora?

A maquiadora começou sua jornada no Big Brother Brasil com um pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram. Mesmo sendo uma das anônimas da edição, a sister conseguiu se destacar de forma que cresceu mais do que qualquer outro participante da temporada, camarote ou pipoca. Atualmente a sister tem 18,6 milhões de fãs no Instagram, número pouco acima do que tem Viih Tube.

A youtuber era a participante com mais seguidores desde que entrou no BBB21, Viih Tube entrou no programa com 16,3 milhões e atualmente está com 18,5 milhões. Apesar de aumentar seus números no Instagram, como o crescimento da youtuber é mais devagar do que o de Juliette, é provável que a paraibana continue na frente da colega de confinamento do BBB21 em número de seguidores até o fim da temporada.

Juliette se igualou a recorde de Billie Eilish

Além de ganhar um enorme número de seguidores nas redes sociais e quebrar o recorde que antes pertencia a Manu Gavassi e Rafa Kalimann, Juliette também tem um alto engajamento, o que possibilitou que a sister do BBB21 se igualasse a um recorde da cantora e compositora estadunidense Billie Eilish.

Na terça-feira (30) da semana passada, a equipe que cuida das redes de Juliette enquanto confinada no BBB21, publicou uma foto da participante e agradeceu pela ajuda do público para salva-la da eliminação. O post ganhou 1 milhão de likes em apenas 6 minutos, o que só havia sido feito por Billie Eilish até agora.

