BBB21: big fone e anjo; veja horário e o que tem hoje no BBB (27/3)

O programa desta noite do Big Brother Brasil vai ter muito conteúdo, a edição deste sábado, 27 de março, tem prova do anjo, toque do big fone, resumo de festa e mais. Confira tudo o que vai rolar no programa e que horas começa o BBB21 hoje.

Que horas começa o BBB21 hoje (27)?

Hoje, sábado, 27 de março de 2021, o Big Brother irá começar às 22h30 e terá um total de 35 minutos, segundo o cronograma oficial divulgado pela TV Globo.

O programa contará com um momento muito aguardado pelos fãs do BBB21, o novo toque do big fone. Na edição desta noite também será exibido o resumo da prova do anjo, que será realizada neste sábado, o resumo da festa do fim de semana, que teve a participação de Dennis DJ, e os principais acontecimentos deste sábado na casa.

Como assistir a prova do anjo de hoje (27) ao vivo?

A prova do anjo não é exibida no programa ao vivo diário, como acontece com a prova do líder. A disputa é sempre realizada no fim da manhã ou começo da tarde de sexta-feira ou sábado, e é exibida de forma resumida na edição do BBB21.

Se você não quer esperar para assistir a prova do anjo hoje a noite, é possível assistir ao vivo pelo pay per view do reality show. É necessário ser assinante da Globoplay ou do pacote do BBB21 que a sua TV por assinatura oferece.

A prova do anjo do BBB21 não tem horário exato para começar, mas fique atento ao pay per view a partir das 13h, horário em que as disputas passadas foram realizadas.

Big fone do BBB21

O big fone irá tocar hoje, sábado (27), no programa ao vivo do Big Brother. No começo da edição, Tiago Leifert irá informar em qual bloco do programa o telefone irá tocar.

Quem atender ao oitavo big fone do BBB21 vai precisar colocar uma pulseira branca em um colega de confinamento, sem saber o motivo. Mas o público já sabe o que a pulseira significa: quem for o escolhido terá o poder de ser o primeiro a votar durante a formação de paredão desta semana, que será aberta.

