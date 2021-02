BBB21: Pocah expulsou a mãe de casa? Entenda a polêmica

No fim de 2019, Pocah viveu uma polêmica: a cantora foi acusada de expulsar a mãe, Marines Queiroz, de casa, para morar com o atual noivo, Ronan Souza. A equipe da dona do hit “Não sou obrigada” negou as acusações e afirmou que Pocah tem uma ótima relação com a mãe. No ano seguinte, a agora participante do BBB21 voltou a ser alvo de uma polêmica envolvendo a mãe, dessa vez por conta do noivo.

Marines acusou Ronan de não deixá-la ver a neta, a pequena Vitória, que completará 5 anos em breve, enquanto a mãe ainda estiver confinada no BBB21.

BBB21 – Pocah foi acusada de mandar mãe embora

Quando a sister do BBB21 decidiu morar com o noivo Ronan, recebeu acusações que estaria expulsando a mãe da casa em que moravam as duas na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e mandando-a de volta à Duque de Caxias, baixada Fluminense, lugar em que moravam antes da cantora fazer sucesso e dinheiro.

Além disso, uma publicação de Marines no facebook sobre filhos abandonando pais ajudou que as teorias de que a participante do BBB21 teria expulsado a mãe de casa ganhassem força.

A equipe da cantora no entanto negou a história em nota oficial e contou o motivo da mudança de Marines. “A assessoria de comunicação da cantora Pocah nega as informações publicadas hoje pelo jornal Extra e esclarece que, ao contrário do que é dito, Pocah não mandou a mãe de volta para Caxias, isso não existe. Marinez Queiroz abriu um comércio de pet shop no local e por isso voltou a morar lá. Sobre indiretas nas redes sociais, elas também não procedem. Enaltecemos que as duas possuem ótima relação. Marinez sempre foi a maior incentivadora da carreira da filha”, declarou a equipe da sister do BBB21.

Mãe de Pocah diz não poder ver neta

Em 2020, Marines Queiroz recorreu aos stories do Instagram para revelar uma insatisfação, a mãe da participante do BBB21 afirmou que o noivo da filha não a deixava ver a neta e a filha.

“Ele odeia quando vou na casa da minha filha, tenho até que me identificar toda vez que chego na portaria. E como eu não avisei que ia lá, quando ele me viu na porta, ele pegou minha neta só para eu não ter que ficar lá”, disse Marines, que contou no desabafo que a neta chorou muito no momento em que foi impedida por Ronan de ficar com a avó. Na revelação que fez poucos meses antes de Pocah entrar no BBB21, a mãe da cantora também disse: “você [Ronan] não tem o direito de me tirar minha família, você não pode determinar hora nem dia para eu ver minha filha e minha neta. Você não manda nelas”.

