BBB21: após indireta de Leifert, Pocah tem medo de dormir

No programa ao vivo de domingo (14), noite de votação na casa, Tiago Leifert soltou uma indireta às plantas da casa. O apresentador do BBB21 falou que “Quem dorme, não joga”, o que deixou Pocah, muito conhecida por dormir demais na casa, apreensiva. Durante o momento, a cantora retrucou: “depende”.

Após a indireta de Leifert, Pocah não esqueceu o assunto e falou várias vezes que estava se sentindo culpada por dormir tanto. A dona do hit “Não sou obrigada” conversou com os colegas e revelou que está com “medo de dormir” no BBB21. Nas redes sociais, o assunto rendeu muito meme, já que a participante já era conhecida como a dorminhoca da temporada.

Veja o momento:

Pocah ganhou muito memes

Após a indireta de Tiago Leifert, que muitos afirmaram ser especificamente para Pocah, que dorme muito no confinamento do BBB21, o nome da cantora foi citado em diversos memes nas redes, principalmente por ela ter “sentido” a alfinetada do apresentador e respondido.

A própria conta oficial de Pocah falou sobre o assunto e tentou brincar com o acontecimento, mas acabou recebendo comentários ironizando a situação. A sister do BBB21 recebeu o apelido de “Pocah roncas”.

Mas deixa ela pegar um paredão que vai ser boa noite e tchau tchau 🤣 pic.twitter.com/ciIpYHJzTs — Paulinha™ (@furaca0daCPI) February 15, 2021

tiago: “quem dorme não joga”#bbb21 pocah acordando no sofá sentindo a indireta: pic.twitter.com/i6Jo93DIE3 — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) February 15, 2021

Pocah está com medo de dormir no BBB21

Na manhã de segunda (16), a cantora conversou com alguns colegas sobre o comentário do apresentador do reality show. Pocah revelou estar apreensiva sobre dormir no programa e disse estar se sentindo culpada. João Luiz tentou tranquilizar a colega de confinamento e disse que acredita que a fala de Tiago teria sido uma metáfora para os participantes que “dormem no jogo” e não para os que dormem literalmente no reality.

A sister do BBB21 refletiu sobre o assunto, disse que Tiago Leifert tenta “pilhar” os participantes e falou mais sobre indireta: “estou com peso na consciência”. Além de João, Karol Conká também tentou livrar Pocah da culpa.

Por que Pocah dorme tanto no BBB21?

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Ronan, o noivo de Pocah, falou o motivo que leva a cantora a dormir tanto no confinamento. “Ela costuma dormir mais durante o dia, pois já são mais de 10 anos na estrada fazendo muitos shows. O corpo dela se acostumou nesse ritmo”, explicou.

O noivo da sister do BBB21 também falou na entrevista que acredita que Pocah ainda tem muito para mostrar no reality show e disse que a cantora é determinada e cheia de energia.