BBB 21: veja os melhores memes da briga entre Pocah e Gilberto

A madrugada desta terça-feira (16) foi agitada no BBB 21 e ganhou mais uma confusão para a lista de brigas da edição. Gilberto e Pocah se desentenderam após o Jogo da Discórdia desta segunda (15) e bateram boca. Enquanto a dupla discutia aos gritos e soltava palavrões, muitos brothers em volta assistiam ao momento. Alguns tentaram apartar, mas a maior parte acompanhou a discussão de longe, o que rendeu muitos memes.

Nas redes sociais, além da briga ser assunto, a reação dos confinados também gerou entretenimento a quem acompanha o BBB 21. Confira a seleção que fizemos dos memes mais engraçados da treta entre Gilberto e Pocah.

Memes do BBB 21

Choque, risada, tristeza, apreensão, raiva, são muitas as reações que se pode ter em uma briga. Independente de se estar no meio da confusão ou apenas assistindo a tudo, cada um age de uma maneira diferente nesse tipo de situação. Como a internet ama se divertir durante esse tipo de acontecimento, não faltaram memes sobre a briga entre Gil e a dona do hit “Não sou obrigada”, mas não foi apenas a dupla que ganhou os holofotes, os brothers que assistiam ao momento também foram citados.

As reações de João Luiz, Rodolfo, Carla Diaz, Arthur, Fiuk, Viih Tube, Projota e Juliette viraram ótimos memes para a galeria do BBB 21.

eles brigando e a casa assim pic.twitter.com/GBFVDHEH8M — isabella (@dixiejanes) February 16, 2021

Assistir de casal no quintal da casa https://t.co/vAZTaRTNGe — Wes ex-cancelado porque cancelaram o cancelamento (@WeslleyLimaC) February 16, 2021

Como foi a briga de Pocah com Gilberto?

Após o Jogo da Discórdia da semana, Pocah quis tirar a limpo um comentário feito por Gilberto durante a dinâmica. O doutorando em economia não queria conversar, mas a cantora insistiu, até que depois de algumas provocações entre eles, a dupla começou a gritar e discutir. Ambos xingaram e soltaram palavrões. Após a discussão, Gilberto pensou em desistir do BBB 21 e foi amparado por Juliette e Sarah.

