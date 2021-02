BBB21: veja que horas começa o BBB hoje, domingo (14/2)

Hoje é dia de tensão na casa do Big Brother Brasil! O terceiro paredão da edição será formado e três participantes vão para a berlinda da semana. O BBB21 deste domingo (14/02) será exibido a partir das 22h35, logo após o Fantástico.

Apresentado por Tiago Leifert, nos domingos do BBB21 são realizados as formações de paredão do programa. O apresentador abre a noite de votação na casa e assim que fica determinado que estará na berlinda da semana, e é liberada a votação para o público poder eliminar alguém do programa.

Como será o paredão no BBB21?

Karol Conká é a líder da semana e está nas mãos dela o poder de mandar alguém direto para a berlinda. A novidade deste domingo é que o indicado pela cantora poderá “contra atacar”. Isso quer dizer que o emparedado terá o direito de escolher um confinado para ir ao paredão também.

Para completar, a casa vai realizar a tradicional votação no confessionário. Ao todo, três pessoas formam o paredão, sem direito ao “bate e volta”.

A movimentação da líder e da casa indica que o paredão pode ser formado por Sarah (indicada por Karol), Nego Di (Puxado pela emparedada) e Fiuk (o mais votado da casa).

Com o paredão formado, a votação será liberada pelo apresentador do BBB21, e os brothers conversarão brevemente com o público para pedir pela permanência no reality.

Entenda a dinâmica do paredão de domingo (14/02)

