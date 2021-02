BBB21: que horas começa o reality hoje (12/2)?

O BBB21 desta sexta-feira (12) vai ao ar a partir das 22h55, logo após mais um capítulo da reapresentação da novela das nove A Força do Querer, na Globo. O reality show que tem apresentação de Tiago Leifert vai mostrar como foi a vitória de Karol Conká na terceira prova do líder da temporada e mais.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

O Big Brother Brasil (BBB21) desta sexta-feira (12) começará às 22h45 logo após a reapresentação da novela das nove. De acordo com a programação oficial da TV Globo, divulgada no site oficial da emissora, o horário de exibição do reality show de confinamento poderá sofrer alterações para mais ou para menos.

O BBB21 é exibido diariamente pela Globo e de acordo com o site da programação da emissora carioca o seu horário de exibição pode variar entre 22h20 e 23h45, dependendo do dia da semana. Toda quarta-feira, por exemplo, a atração vai ao ar às 23h45, após o Segue o Jogo.

O que tem hoje (12/2) no Big Brother

O BBB21 desta sexta-feira (12) vai mostrar como foi a vitória de Karol Conká na terceira prova do líder da edição e como foi a repercussão entre os demais participantes do reality show. A sister escolheu 6 pessoas para o VIP da semana: Nego Di, Arthur, Carla Diaz, Projota, Lumena e Pocah.

Além disso, a edição vai mostrar como foi o dia dos participantes do BBB21 na casa mais vigiada do Brasil. A produção do reality show que tem direção-geral de Boninho ainda não explicou ao público se nesta sexta-feira terá prova do anjo ou a festa da semana.