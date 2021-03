BBB21: Sarah se recusa a elogiar Dilma Roussef

No BBB21 os assuntos surgem de forma inesperada, e o tema da fez foi ‘política’. Na tarde desta segunda-feira (22/3), Gilberto, Juliette, Pocah e Arthur relembraram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O líder da semana do Big Brother Brasil e a advogada elogiaram a postura da economista, enquanto Sarah BBB21, que já declarou ‘gostar de Bolsonaro’, preferiu não entrar em questão.

Dilma Rousseff no BBB21

Juliette relembrou como a política brasileira enfrentou as acusações de pedaladas fiscais. “Quando foi no dia do impeachment, ela foi se defender. Minha gente, aquela cena foi surreal. Eu assisti do início ao fim, porque eu fiquei em choque. Minha gente, ela foi humilhada, escorraçada!”, disparou. Logo depois, a sister se imaginou passando por uma situação parecida e disse que não conseguiria se manter firme como Dilma.

“Independente do ato dela, a forma como as pessoas falavam o que ela tinha feito… Sério mesmo, eu não sei como ela aguentava, porque eu tinha chorado”, confessou. Gil, então, elogiou Rousseff. “E ela tinha peito, viu?”. A maquiadora interrompeu o também economista e fez observação: “Ela não chorava. Eu disse: ‘c*aralho velho, eu chorava aí’. Não vou mentir, foi isso o que admirava nela”, disse.

Gilberto relembrou como a ex-presidente do Brasil sofreu pressão. “Ela foi atacada e eu nunca vi ela desrespeitar jornalista, uma pessoa. É atitude como ser humano”. Já Juliette, ressaltou como Dilma era tratada por pessoas contrárias ao PT (Partido dos Trabalhadores) do qual a política se elegeu como presidente.

“Chamavam ela de burra, de doida, de analfabeta… Se fizesse isso com outras pessoas, elas iam direto pra cima. Ela segurava a onda. Uma hora ou outra ela deslizava, mas ela segurava”, falou a sister.

Sarah BBB21

O papo seguiu até certo ponto, e Juliette falou sobre as pedaladas fiscais. “Depois do impeachment, fizeram uma nova legislação e o que ela fez foi ajustado para ser feito de outra forma. Não foi legal, repito, o que ela fez na época não foi… tanto que ela saiu”, disse a paraibana.

Logo depois, a câmera mudou de foco e quando retornou, Sarah estava dizendo para Juliette que não comentaria sobre Dilma Rousseff no BBB21. “Quando ela saiu, viram que o que ela fez já existia e ninguém assumia”, disse a maquiadora. A analista em marketing, então, disparou: “Não foi falar de política, senão eu vou acabar…”,

Sarah ficou com medo de dar sua opinião política por achar delicado. Gil, Juliette, Pocah e Arthur defenderam/elogiaram Dilma. #BBB21 https://t.co/Ga1urOXFkr — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 22, 2021

O climão ficou nítido, e Juliette fez uma ressalva. “Não, amiga, isso é simples”. Sarah, por fim, foi enfática quanto ao seu posicionamento sobre o assunto. “Eu não tõ defendendo Não, é porque eu acho muito delicado falar do assunto”.