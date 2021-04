BBB21: veja como vai ser a festa da líder Viih Tube hoje (07/4)

Hoje, quarta-feira (7), é dia de festa do líder no BBB21 e vamos te contar o que a líder desta semana, Viih Tube combinou com a produção para ter em sua comemoração especial. O papo com o apresentador no confessionário aconteceu no último sábado, a sister achou que não ganharia a homenagem, pois na edição do ano passado Gizelly, que também foi décima líder, não teve uma festa para que o tema “top 10” fosse realizado.

Quando foi informado por Leifert que teria sua festa do líder no BBB21, Viih Tube começou a gritar e comemorar no confessionário do Big Brother Brasil. Confira como será a comemoração:

Como vai ser a festa do líder hoje (7)?

O tema desta será “Festa infantil”, a pedido da líder Viih Tube. Na conversa que teve com a produção sobre os preparativos, a sister pediu por um cardápio típico de comemorações de criança, como cachorro quente, brigadeiro, cajuzinho e doce de leite em pó.

“Festa de criança não tem bebida, só refrigerante, suco e achocolatado”, brincou o apresentador do BBB21 sobre a lista de bebidas da festa do líder. “Pode parar com isso aí Tiago”, respondeu a youtuber.

Para a playlista da festa do líder desta semana do BBB21, Viih Tube pediu para que a comemoração tenha início com a música “Girassol” de Priscilla Alcantara e Whindersson Nunes. A sister também pediu por muito funk.

Teremos ‘GIRASSOL’ abrindo a festa da Líder Viih Tube! Old que nunca vai cair do TOP 200 🌻

pic.twitter.com/50NvIX1ia4 — oprinaticoBR ⛓️ (@oprinaticobr) April 3, 2021

Que horas vai começar a festa de Viih Tube?

Segundo a programação oficial da TV Globo, o programa do BBB21 de hoje, quarta (7), dia de festa do líder, irá começar as 23h30, depois da novela Amor de Mãe, e terá cerca de 25 minutos de edição. Além dos principais momentos do pós paredão que eliminou Rodolffo, o programa desta quarta irá exibir o começo da festa de Viih Tube. O resto da comemoração é transmitida de forma completa no pay per view do reality show.

