BBB21: saiba quem a líder Viih Tube vai indicar ao paredão hoje (4/4)

Hoje é dia de formação de um novo paredão no BBB21 e Viih Tube já sabe quem deve indicar. A sister falou sobre o assunto com Fiuk durante a festa deste fim de semana e fez revelações. Já na manhã deste domingo, (4), a líder conversou com Thaís e contou que havia revelado seu voto para Fiuk e que estava com medo do que havia dito para o colega de confinamento, porque estava bêbada e não se lembrava com detalhes de como tinha passado a informação para o filho de Fábio Jr.

Quem Viih Tube vai colocar no paredão do BBB21?

Durante o papo com Fiuk, a youtuber afirmou: “se a decisão for autoimune e a minha única opção for excluída, que é o Gil, eu teria a pessoa que me tirou a opção, que é você, e a outra pessoa, pelo coração que eu tenho como opção. Talvez eu iria para a minha opção, mas tem uma questão, uma única questão, que me dói de votar nessa pessoa”.

“Então você ainda não sabe, ou sabe e não quer me contar”, avaliou o cantor. Viih Tube discordou, dizendo que sabia quem queria na berlinda: “em primeiro é o Gil”. “A segunda [opção] seria eu”, comentou Fiuk. “Não, em terceiro é você, sendo sincera”, respondeu a sister sobre as opções de voto para o paredão do BBB21.

“Que bom que você é sincera”, avaliou o filho de Fábio Jr. “Você só seria a minha terceira opção se você desse o anjo para o Gil. Se você não desse, você nem seria uma opção pra mim, você nunca me fez nada”, disse a líder da semana do BBB21.

Em outro papo, dessa vez com Thaís, no quarto do líder do BBB21, a youtuber voltou a afirmar que se Gilberto não estiver imune, será sua opção de voto.

Leia também: veja que horas começa a formação de paredão hoje 04/4

Como vai ser a formação de berlinda?

No total quatro serão emparedados, mas um sortudo conseguirá escapar do paredão desta semana do BBB21, por conta da prova bate e volta. Além do indicado do líder, quem mais irá para a berlinda? O mais votado da casa na votação feita no confessionário, em seguida o mais votado da casa pela segunda votação da noite, desta vez aberta, e o brother que sofrer o contragolpe do participante que receber mais votos na votação aberta.

