BBB21: Nego Di diz que Gilberto tem aparência de ‘neandertal’ e ‘sujinho’

Durante papo no quarto do BBB21, na manhã desta sexta-feira, Nego Di, Lumena e Karol Conká conversaram sobre Gilberto. O humorista falou sobre a cor do pernambucano e gerou polêmica ao afirmar que o brother não é negro, além de chamá-lo de “sujinho”, dizendo que se “esfregasse bem”, o doutorando ficaria branco.

Nas redes sociais, o trio foi criticado, principalmente Nego Di que fez afirmações mais ríspidas sobre o colega de confinamento do BBB21.

Brothers do BBB21 debatem sobre cor de Gilberto

No papo que tiveram após a segunda Prova do Líder da edição, Nego Di contou para as colegas, Lumena e Karol Conká, sobre um papo que teve com Gilberto na festa “Herança africana”, em que o doutorando afirmou ser negro, algo que o gaúcho discorda.

“Ele é um pouquinho sujinho, se esfregar bem”, comentou Nego Di, que completou: “se esfregar de esponja, fazer um acabamento naquele cabelo dele, passar um gel”. “E a arcada?”, questionou Karol Conká. “Quem disse que negro tem que ter a boca cansada assim?”, respondeu o participante do BBB21.

“É a mesma arcada que a Amy Winehouse e ela era branca”, disse a participante do BBB21. “O que tem a ver? Agora porque o cara parece um neandertal tem que ser negro?”, disparou Nego Di. “Eu não sei gente, vamos falar que é negro, deixa ser negro“, respondeu Conká, que em seguida ironizou: “ai gente quero que vocês enxergam em mim uma ruivice, sou ruiva”. “Sou verde”, brincou Lumena.

Nego Di e Lumena falam que Gilberto não é negro: "Ele é sujinho, se esfrega bem" #BBB21pic.twitter.com/yt6QZ5R95x — Séries em Cena (@seriesemcena) February 5, 2021

Nego Di sobre Gilberto dizer que é negro: "Ele é um pouquinho sujinho, se ele se esfregar bem." #BBB21 pic.twitter.com/5k7QTc2Xyd — fer (@titchelx) February 5, 2021

Humorista foi criticado

Nas redes sociais o assunto gerou polêmica, apesar de todo o trio ser criticado, Nego Di foi o mais citado, por ter chamado Gilberto de “sujinho”. Acusado de racismo, o participante do BBB21 revoltou muita gente que reclamou da falta de noção do brother sobre colorismo [diferentes tonalidades da pele] e trações étnicos. “Parece que voltei na época da escravidão aonde falavam que os negros tinham pele suja, ouvir isso de pessoas negras me deixa ainda mais enojado”, disse um fã do reality.

