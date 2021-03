Como assistir o BBB 21 ao vivo, de graça e online hoje (21/03)

Você sabia que há como assistir o BBB ao vivo de outra forma além do tradicional “ligar a TV na Rede Globo”? Além disso, para assistir aos programas diários do reality show, não é necessário ter o pay per view do confinamento, então é totalmente de graça.

Confira as dicas que separamos para você de como assistir ao BBB ao vivo e de forma gratuita, sem se preocupar com a necessidade de recorrer a sites piratas.

Como assistir o BBB 21 ao vivo, online e Grátis

O BBB 21 de hoje começa a partir das 22h40, conforme a programação da Rede Globo, e pode ser assistido de diversas formas.

Globoplay: pelo aplicativo é possível assistir ao vivo e grátis ao mesmo conteúdo da TV aberta. Basta registrar uma Conta Globo.

Pay-per-view é disponibilizado pelas TVs a cabo, então é preciso checar a disponibilidade. Aqui, o assinante pode assistir ao reality ao vivo 24 horas por dia.

Multishow: assim que termina o BBB na Globo, o telespectador pode se conectar ao Multishow. O canal exibe a festa por 45 minutos.

ASSISTIR BBB21 ONLINE

Qual a forma de assistir o BBB ao vivo e de graça se você não tem acesso a uma televisão? É bem simples, você consegue isso pela plataforma streaming do canal, a Globoplay. Você pode acessar a plataforma instalando o aplicativo no seu celular ou tablet, ou pode ir direto no endereço https://globoplay.globo.com/ pelo seu computador.

E como faz para assistir o BBB ao vivo no aplicativo ou site? Você precisa ter uma conta na plataforma, não é necessário pagar nada, apenas criar um login e senha a partir do seu perfil do facebook ou conta google. Pronto, agora é só clicar na aba “Agora na TV” e pronto, pode assistir ao programa ao vivo do BBB de onde e como quiser.

Qual a programação do BBB21?

Você já sabe como assistir o BBB ao vivo, agora confira qual o cronograma diário do programa para você não ficar por fora de nada que acontece no reality show.

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: noite de eliminação

Quarta-feira: festa do líder

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira e Sábado: festa e prova do anjo, essas atividades podem ocorrer em qualquer um dos dois dias, sempre dependendo dos planos da produção

Domingo: formação de paredão

