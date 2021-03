BBB21: prova do anjo e mais; veja horário e o que tem hoje no reality (6/3)

O BBB21 de hoje, sábado, 6 de março de 2021, está recheado de conteúdo! Além dos principais acontecimentos da casa, vai ter prova do anjo, novos castigados no monstro e muito mais. Confira tudo o que vai rolar no programa desta noite e que horas começa o Big Brother Brasil deste sábado:

Que horas começa o BBB21 hoje (6)?

Hoje, sábado (6), o BBB21 começará as 22h50, segundo a programação oficial da TV Globo. O reality show começará a ser exibido após a transmissão das novelas Amor de Mãe e A Força do Querer.

O programa costumava começar mais cedo, por volta das 22h35, mas com mudanças na programação da emissora, agora o BBB21 tem tido seu início sempre perto das 23h00, já que agora duas novelas estão indo ao ar após o Jornal Nacional.

Leia também: beijo quádruplo, ciúmes e selinho roubado; veja como foi a festa

O que tem hoje no Big Brother?

Hoje é dia de prova do anjo! Um dos momentos mais aguardados da semana, a disputa pelo anjo acontecerá na tarde deste sábado, como informado por Tiago Leifert durante o programa ao vivo desta sexta-feira (5), e exibida de forma editada no programa desta noite. O vencedor da prova do anjo deste sábado poderá imunizar um colega durante a formação do paredão, que esta semana é falso, ganhará um almoço especial com direito ao presente do anjo, um vídeo enviado pela família, e será o responsável por escolher os dois brothers do BBB21 que receberão o castigo do mostro.

No programa de hoje também será exibido o resumo da festa, que aconteceu na madrugada deste sábado e contou com muita animação, beijos e ciúmes. Também serão mostrados os principais momentos do dia dos participantes do BBB21.

Para assistir a prova do anjo hoje (6) no BBB21

Se você não quiser esperar pelo programa desta noite de sábado, é possível assistir a prova ao vivo, para isso é necessário ter assinatura do pay per view do reality show. A disputa é sempre exibida na câmera principal no período da tarde.

