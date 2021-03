BBB21: veja que horas começa a formação de paredão hoje (21/3)

O BBB21 de hoje, domingo, 21 de março, vai começar a partir das 22h40, logo após a transmissão do Fantástico, de acordo a programação oficial da TV Globo. Segundo o cronograma do canal, a edição deste domingo terá cerca de 55 minutos de exibição. Confira o que vai rolar no programa de hoje, além da aguardada formação de paredão da oitava berlinda da temporada.

O que tem hoje (21) no BBB21?

Apresentado por Tiago Leifert, o programa deste domingo irá exibir os principais momentos da casa neste fim de semana: os destaques dos novos acontecimentos, alianças, brigas, entre outros, assim como o resumo da festa do fim de semana do reality show. A festança teve início na noite de sábado e seguiu por toda a madrugada de hoje (21), a comemoração foi animada com os shows de Leo Santana e Gloria Groove, mas também contou com DR e um pedido de expulsão.

Além disso, será exibido o almoço do anjo de Viih Tube, na tarde deste domingo a sister do BBB21 terá direito a uma refeição especial ao lado de dois colegas por ter vencido a prova do anjo da semana. A youtuber irá poder assistir a um vídeo com mensagens da família.

E claro, não podia faltar o principal, o acontecimento mais esperado da noite é com certeza a formação do oitavo paredão da edição. A noite de votação começará com o líder Gilberto indicando alguém e depois com a votação da casa. Marque na agenda que o BBB21 de hoje começa as 22h40 para não perder nada do programa.

Leia também: acusação de assédio e pedido de expulsão; veja como foi a festa

Como o paredão será formado

A dinâmica desta semana será: o líder da semana, Gilberto, indica alguém da casa, o brother tem direito a mandar qualquer participante do BBB21, com exceção do imunizado pelo anjo, para a berlinda. Em seguida, será dada a largada da votação para o restante dos brothers.

De um em um, cada confinado irá entrar no confessionário do BBB21 e revelará seu voto para Tiago Leifert. O mais votado estará na berlinda, ao lado do indicado do líder, e dos dois emparedados por causa do prova pela liderança da semana. Uma prova bate e volta será realizada entre os emparedados, com exceção do participante votado pelo líder.

Quem está no paredão do BBB21?

Carla Diaz e Fiuk já estão na berlinda da semana devido a prova do líder. A dupla foi a primeira a desistir da disputa de resistência que deu a coroa de líder para Gilberto. Antes da prova começar, Tiago Leifert informou aos brothers e ao público que os dois primeiros a deixarem a competição pela liderança estariam automaticamente no oitavo paredão da edição, no entanto, Fiuk não conseguiu resistir a vontade de fazer xixi e precisou desistir, colocando assim, ele e Carla na berlinda.

Veja também:

Enquete: Fiuk ou Carla Diaz, quem merece escapar do paredão?

Entenda porque a mãe de Gilberto quer vê-lo eliminado

Veja fotos da mansão luxuosa de Pocah no Rio de Janeiro