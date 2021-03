Sarah perde seguidores no Instagram e dá tchau a favoritismo do BBB21

Sarah começou o BBB21 fora dos holofotes, mas ganhou destaque quando caiu no primeiro paredão da edição e protagonizou momentos no primeiro jogo da discórdia da temporada. De lá para cá, a sister havia se tornado uma das favoritas dos fãs do programa e vinha ganhando milhões de seguidores no Instagram. Além disso, a aliança com Gilberto e Juliette, formando o famoso G3, fez sucesso. No entanto, já faz algumas semanas que Sarah tem recebido críticas e mais críticas de quem acompanha o reality show e além do favoritismo, que vem diminuindo, a Sarah perde seguidores quase todos os dias.

Confira os números da sister na rede social e o que contribuiu para essa queda de protagonista a vilã do reality show:

Sarah perde mais de 1 milhão de seguidores no Instagram

A brasiliense já estava com quase 9 milhões de seguidores em seu perfil oficial. No entanto, a sister do time pipoca tem diminuído seus números e agora está com 7,4 milhões de fãs no Instagram. O que ainda é um número alto, porém, que pode diminuir dependendo dos próximos passos da consultora de marketing no confinamento do BBB21.

Qual foi a causa de Sarah perder seguidores? Tudo começou com a ruína do G3, a sister e o pernambucano começaram a se afastar de Juliette e soltarem críticas sobre a paraibana pelas costas. No entanto, as torcidas ainda estavam bastante unidas, até a brasiliense revelar que não gostaria de ver um impeachment acontecendo no Brasil por gostar de Jair Bolsonaro. Depois disso, a brasiliense foi vista fazendo piadas sobre a pandemia do covid-19 e desdenhando das mortes causadas pela doença.

Quais são os participantes mais seguidos da edição?

Enquanto Sarah perde seguidores, outros participantes ganham mais fãs nas redes sociais. Juliette, que teve um crescimento gigantesco desde o começo do programa, tem atualmente mais de 15 milhões de seguidores e é a segunda participante mais seguida da edição. Em primeiro lugar, está Viih Tube, com 17, 9 milhões de fãs na rede social.

