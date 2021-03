Porcentagem dos eliminados BBB21: veja o ranking de votos

Na noite desta terça-feira (23), mais uma noite de eliminação foi realizada no Big Brother 2021, a do oitavo paredão da edição. Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo disputaram pela preferência do público e atriz levou a pior. Depois de oito berlindas na temporada, sendo uma delas falsa, você lembra de todas as porcentagens dos eliminados do BBB21 e a porcentagem de votos que cada um recebeu? Confira o ranking que preparamos para você:

Porcentagem dos eliminados BBB21 – Karol Conká – 99,17%

Karol Conká bateu o recorde mundial do reality show, a sister é agora a participante que teve a maior porcentagem votos em uma berlinda da história de todo o Big Brother, ou seja, não apenas da versão brasileira do programa. O paredão da sister foi ao lado de Arthur e Gilberto.

Nego Di – 98,76%

Nego Di se tornou um dos eliminados do BBB21 no terceiro paredão da edição, berlinda que disputou com Sarah e Fiuk. O humorista deixou o programa uma semana antes de Karol Conká e estava com o recorde de maior rejeição do programa antes do posto ser assumido pela dona do hit “Tombei”.

Eliminados do BBB21 – Projota – 91,89%

Projota foi eliminado no sétimo paredão da edição, em uma disputa contra Thaís e Pocah. O brother assumiu o posto de terceira maior rejeição da temporada.

Kerline – 83,50%

A modelo de Fortaleza teve pouco tempo para mostrar seu jogo, já que foi eliminada no primeiro paredão do BBB21 e entrou para a lista dos eliminados da edição. A ex-sister competiu pela preferência do público em um paredão com Rodolffo e Sarah.

Arcrebiano – 64,89%

O capixaba não teve sorte e saiu bem no começo do programa, logo no segundo paredão da temporada, berlinda que disputou contra Juliette e Gilberto.

Lumena – 61,31%

O paredão entre Lumena, Projota e Arthur foi um dos primeiros paredões da edição que não se previu com certeza quem seria o eliminado da semana do BBB21. A briga ficou entre a baiana e Projota, ambos tinham o desafeto do público, mas a psicóloga acabou levando mais votos.

Carla Diaz – 44,46% – Eliminados do BBB21

Carla é a mais recente eliminada do Big Brother Brasil. A atriz esteve no paredão mais disputado da edição, o oitavo, e quase conseguiu ficar no BBB21, já que a diferença de votos de Carla para o segundo colocado da berlinda, Rodolffo (44,45%), foi muito pequena. Sendo assim, com uma grande divisão nos votos, a artista teve até o momento a eliminação com menor rejeição da temporada.

