Rodolffo na Ana Maria: 8 perguntas que o cantor respondeu no Mais Você

Na manhã de hoje, quarta-feira (07), a apresentadora do Mais Você conversou com o eliminado do décimo paredão do BBB21. Durante a entrevista, Rodolffo falou no programa de Ana Maria Braga sobre a participação Big Brother Brasil e principalmente a maior polêmica em que o cantor se envolveu no reality show, quando comparou o cabelo de João com a peruca do monstro que tinha como tema “Homens das cavernas”.

Ana Maria sempre toma café da manhã com os eliminados do Big Brother no Mais Você. A apresentadora costumava gravar com os ex-participantes no Rio de Janeiro, mas por conta da pandemia do covid-19, Ana Maria grava em São Paulo enquanto o eliminado grava sua participação no Rio de Janeiro, estado em que ficam os estúdios do BBB.

1 – Ana Maria falou sobre discurso de Tiago

- PUBLICIDADE -

Já nos primeiros minutos da entrevista, a apresentadora resolveu falar sobre o discurso de Tiago Leifert durante o programa ao vivo de ontem (6), em que o jornalista falou sobre o comentário preconceituoso de Rodolffo. “Como se sentiu naquele momento?”, perguntou Ana Maria.

“Na verdade Ana, não só naquele momento, mas a partir que eu entendi que aquilo causou dor, mudei minha opinião em relação ao comentário que fiz. Sou o tipo de pessoa que detesta a sensação de causar dor em qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer orientação sexual, detesto essa possibilidade”, respondeu o Rodolffo no programa de Ana Maria. O ex-brother também completou: “acredito que aconteceu para o bem de muitas outras pessoas. Fui a ponte de ensino para muitas outras pessoas que ainda são desinformadas. Feliz de certa forma de estar fazendo parte disso, mas triste claro, por ser eu”.

2 – Rodolffo esperava a eliminação do BBB21?

“Você já esperava sair?”, quis saber Ana Maria, que destacou os batimentos cardíacos do cantor estarem mais fortes do que nas outras berlindas que o goiano disputou. “Esperava e achei justo, porque realmente é um assunto muito delicado”, respondeu.

“Você estava se sentindo fortalecido naquele momento? Era seu quarto paredão, como enxergou esses votos dos paredões que voltou?”, perguntou Ana Maria. “O primeiro paredão não é bem um termômetro porque está muito no começo do programa, não considerei essa primeira volta para me dar confiança, mas os outros dois sim, ainda mais pelas pessoas que enfrentei no paredão e que saíram”, confessou Rodolffo.

3 – Ana Maria questionou Rodolffo sobre fala de Ludmilla em festa

- PUBLICIDADE -

A apresentadora também citou a apresentação de Ludmilla no BBB21, momento em que a cantora disse: “respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo”. “Durante o show da festa de sábado, sentiu que o recado era para você naquele momento?”, quis saber Ana Maria.

“Zero, juro”, respondeu o ex-confinado. “Até tive já comentários de pessoas que assistiram a minha reação e entenderam a minha… O passar despercebido, estava curtindo demais da conta o show, não mudei nada, não percebi a indireta”, completou Rodolffo.

4 – Apresentadora fez perguntas sobre racismo

“O quer queria entender é: antes na sua vida, você nunca tinha ouvido falar de racismo?”, perguntou Ana Maria a Rodolffo. “Sim”, disse o ex-brother do BBB21. “Você falou várias vezes que é chucro, sou do interior, sei como o povo é simples, venho de lá, mas hoje em dia a gente tem um negócio que permite que a gente passeie pelo mundo, vendo coisas importantes que dizem respeito ao ser humano”, comentou a apresentadora do Mais Você.

“Você me dizer que é chucro, não é todo mundo de Goiás que é assim, tem muita gente informada. Hoje o campo está com tecnologia”, continuou Ana Maria, que ainda completou: “como você foi blindado dessas informações durante a sua vida?”. “Ana, eu destaco dois pontos, primeiro: falha minha mesmo de nunca ter aprofundado o assunto. A outra coisa que tem uma somatória talvez, a família do meu pai é negra, mas a leveza que eles sempre levaram a cor da pele e o cabelo foi diferente lá em casa. Meu pai não se sentiu incomodado com algum ataque ou preconceito”, opinou o recém eliminado do BBB21.

5 – Rodolffo aprendeu com os erros no BBB21?

- PUBLICIDADE -

O momento em que João e Rodolffo brigaram no jogo da discórdia voltou a ser pauta, a apresentadora comentou sobre os erros do cantor na situação e questionou se o goiano aprendeu com as experiências que adquiriu no Big Brother Brasil. “Com certeza”, respondeu. “Quero fazer mais por essa causa, contribuir mais”, completou.

6 – Ana Maria perguntou sobre Rodolffo e vestido de Fiuk

Em seguida na entrevista, a apresentadora puxou como assunto outra polêmica de Rodolffo no BBB21, o dia em que o sertanejo soltou comentários sobre o vestido que Fiuk estava usando e o cantor ficou ofendido. “Foi a primeira vez que me deparei com essa história, nunca vi isso na rua, principalmente lá em Goiânia, o Rio e São Paulo e são lugares mais fáceis de ver isso”, comentou o eliminado da semana.

“Tem muito cantor que veste saia, vai na televisão, não é São Paulo e Rio que tem televisão. No mundo artístico, você nunca tinha visto?”, questionou Ana Maria. “Não, pessoalmente não. Foi uma novidade pra mim e novamente fiz um comentário desnecessário”, respondeu Rodolffo.

7 – Rodolffo falou sobre Sarah

Ana Maria perguntou para Rodolffo sobre a confusão com Sarah, que começou depois que o sertanejo votou na colega de confinamento por se sentir traído quando a ex-sister não contou para ele que seria emparedado por Gilberto. “Pois é, a Sarah ficou tão decepcionada com você e o Caio que nem esperou o programa terminar para brigar com vocês. Esperava essa reação?”, perguntou a apresentadora do Mais Você.

- PUBLICIDADE -

“Esperava que ela fosse ficar supressa, chateada, mas talvez nem tanto, porque como ela citou no VT anterior, disse: ‘tô sentindo que tô traindo””, comentou o eliminado do BBB21. “Se você tivesse no lugar dela, o que teria pensado?”, questionou Ana Maria. “Eu teria feito diferente, tudo meu lá no programa foram as claras, por exemplo, o voto na Juliette, não escondi que votei nela para manter uma amizade. Não me sentiria bem”, respondeu o cantor sertanejo.

8 – Rodolffo tinha namorada antes do BBB21?

“Você é um rapaz que além de bonito, você foi muito querido pelas meninas, logo na primeira semana, e algumas delas, a Sarah, Juliette, fizeram algumas brincadeiras com você, mas no fim não aconteceu nada. Tem uma namorada aqui fora?”, quis saber Ana Maria, que recebeu um não de Rodolffo como resposta.

“Em relação a relacionamento, entrei com a ideia de: “se eu entrar lá e apaixonar de fato, vou me relacionar’. Agora, ficar por ficar, brincar, não estava afim”, contou o cantor sertanejo. “Ninguém ali bateu no seu coração?”, perguntou Ana Maria para Rodolffo, que respondeu: “não, foi só amizade mesmo”.

Veja também:

Sarah no Mais Você: 7 perguntas que a eliminada respondeu