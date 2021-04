BBB21: recado para Rodolffo? Ludmilla fala sobre respeito no BBB

Ludmilla foi a grande atração da festa deste final de semana do BBB21. Durante a apresentação, a cantora falou sobre respeito, preconceito e comentou: “respeita o nosso funk, respeita a nossa cor e respeita o nosso cabelo, respeita cara***”. Camilla de Lucas e João comemoraram o comentário da cantora, assim como a internet, o assunto fez barulho nas redes sociais e muitos fãs do programa avaliariam que o momento teria sido para Rodolffo, que falou sobre o cabelo de João.

A cantora, e a esposa, a dançarina Bruna, se pronunciaram sobre o assunto. No Instagram, Ludmilla revelou se o que disse na festa do BBB21 teria sido uma indireta para o cantor sertanejo ou não.

O que aconteceu?

Na tarde de sábado (3), quando recebeu a fantasia do monstro da semana, que é temática “Homem das cavernas”, Rodolffo comparou a peruca que recebeu com o cabelo de João. Após o momento, o professor de geografia desabafou com Camilla de Lucas sobre como se sentiu com a comparação e chorou.

O momento gerou revolta na web, diversos fãs do BBB21 e artistas que acompanham o programa acusaram o sertanejo de racismo e usaram a hashtag “João merece respeito”.

Leia também: namorado revela estratégia de João Luiz para vencer o Big Brother

Web diz que recado em show do BBB21 foi para Rodolffo

Quem acompanhava o show de Ludmilla no reality show da TV Globo comentou sobre a frase da carioca antes de cantar a música “Respeita caralh*”, muitos consideraram uma indireta para Rodolffo. Antes da apresentação, Bruna, esposa da cantora, disse que estaria se apresentando pela primeira vez com seu cabelo natural. “Homenagem ao João e a Camilla”, disse.

Apesar de muitos comemorarem a atitude de Ludmilla de falar do assunto, a cantora também recebeu críticas por supostamente estar “interferindo no jogo”. No Instagram, a carioca escreveu: “eu jamais iria interferir no jogo, amo BBB e já cantei lá, sei qual é o protocolo”. A cantora também explicou o motivo que a levou falar do assunto durante o show no BBB21: “pra quem não sabe, semana passada eu acabei perdendo na justiça para uma racista, o juiz alegou liberdade de expressão e ainda quer que eu pague os honorários dos advogados dela. Foram muitas coisas acontecendo nesta semana e eu estava engasgada com isso”.

“O fato do João e da Camilla estarem comemorando, é porque eles sofrem com isso”, completou a cantora sobre a reação da dupla de confinados do BBB21 durante o show da carioca.

“RESPEITA O NOSSO FUNK, RESPEITA A NOSSA COR, RESPEITA O NOSSO CABELO!” Ludmilla acabou de matar mais um: o preconceito do Rodolffo. Camilla e João essa é pra vocês. #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/5unI6y8ArP — BCharts (@bchartsnet) April 4, 2021

