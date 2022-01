O BBB passa de dia, de noite ou 24 horas? Saiba como assistir

O aguardado Big Brother Brasil 2022 finalmente está no ar e agora é hora de acompanhar o que vai acontecer com os participantes famosos e anônimos da temporada. Com tanta coisa para rolar ao longo do confinamento, pode ser confuso saber quando e como ver o programa. Afinal, o BBB passa de dia, de noite ou 24 horas? O público tem vários opções para assistir o reality show.

O BBB 22 passa de dia, de noite ou é 24 horas?

O BBB passa diariamente a noite, mas também é exibido 24 horas. Como funciona? De domingo a domingo, o público assiste um programa noturno que é comandado por Tadeu Schmidt, porém, o confinamento é exibido sem pausas pelo Pay Per View da Rede Globo, assim, quem quer acompanhar todos os momentos e detalhes do reality show, consegue ficar conectado o tempo todo.

Os programas diários noturnos costumam começar na faixa das 22h e mostram compilados do que aconteceu ao longo do dia dos brothers. Em alguns dias da semana também há um papo ao vivo do apresentador com os confinados, além de votações e provas, tudo depende do cronograma do dia.

Esse programa do BBB que passa de noite, pode ser acompanhado ao vivo pela TV Globo ou a aba “Agora na TV” da Globoplay de graça. O BBB não passa de dia na televisão aberta, apenas de noite.

Já a versão 24 horas do BBB é sem edições, o público assiste tudo o que acontece na casa do Big Brother Brasil sem filtro ou cortes. Na Globoplay, são disponibilizadas 11 câmeras e o usuário da plataforma pode optar pelo cômodo ou participante que quer acompanhar, seja de dia, noite ou madrugada.

No caso de quem gosta de assistir o Pay Per View para não perder nada, é necessário abrir a carteira. É possível escolher um dos pacotes de R$ 19,90 a R$ 84,90 da Globoplay ou entrar em contato com a empresa que presta serviço de TV por assinatura na sua casa e contratar um pacote adicional especial do Big Brother.

O que tem diariamente no BBB?

Já que o BBB passa de noite e também 24 horas, a programação do Big Brother Brasil garante que todo dia conte com algum acontecimento na casa. Nas segundas-feiras, é realizado o famoso Jogo da Discórdia, que costuma movimentar o jogo. Terça-feira é dia de eliminação, o público vota em quem não quer ver mais no confinamento e o apresentador do reality show informa ao vivo quem deixa o programa.

Nas quartas, o clima fica animado e os participantes comemoram na Festa do Líder. No dia seguinte, um novo brother ou sister ganha a coroa da casa, com a Prova do Líder. Sexta-feira e Sábado podem sofrer alterações no cronograma, pois em qualquer um desses dias pode ter Prova do Anjo e festa, a decisão é feita pela produção do programa.

No domingo, o vencedor da disputa do anjo ganha o seu especial Almoço do Anjo, em que pode convidar alguns colegas de confinamento e ainda assiste uma mensagem em vídeo da família. Além disso, o domingo marca a formação de paredão.

Quem são os participantes do BBB 22?

No total, 20 participantes foram escolhidos para a temporada, 10 para o time do camarote, os famosos convidados, e 10 para o grupo pipoca, os anônimos que conquistaram vaga no reality show por meio de inscrição.

Na ordem da foto, quem é quem:

Pipoca

Laís – Médica

Luciano – Ator e bailarino

Jessilane – Bióloga e professora de biologia

Eliezer – Designer e empresário

Eslovênia – Estudante de marketing e modelo

Lucas – Engenheiro e estudante de medicina

Bárbara – Relações públicas e modelo

Rodrigo – Gerente de contas

Natália – Modelo e designer de unhas

Vinicius – Bacharel em direito

Camarote

Arthur Aguiar – Ator e cantor

Pedro Scooby – Surfista

Brunna Gonçalves – Bailarina e influencer

Paulo André – Atleta olímpico

Maria – Atriz e cantora

Jade Picon – Empresária e influencer

Douglas Silva – Ator

Linn da Quebrada – Cantora e atriz

Tiago Abravanel – Ator e apresentador

Naiara Azevedo – Cantora

