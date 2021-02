BBB21 tem revolta e confusão por arroz em pós Jogo da Discórdia

A noite de segunda-feira (1) não foi nada leve na casa do BBB21, os brothers da edição participaram do primeiro Jogo da Discórdia da temporada e rolou muito polêmica dentro e fora do reality. A dinâmica tinha como tema os “canceladores da casa” e o assunto não gerou debate apenas entre os confinados, mas também tomou as redes sociais, principalmente por conta da polêmica envolvendo Karol Conká e Lucas Penteado, em que a cantora tem sido acusada de cometer tortura psicológica e bullying com o ator.

Também durante o Jogo da Discórdia, Gilberto chamou Pocah de canceladora por conta de um atrito que teve com a MC no domingo (31), o que acabou gerando confusão após o término do programa. Sarah, que decidiu enfrentar alguns participantes do BBB21 pela forma que Lucas vem sendo tratado na casa, sentou para conversar com Juliette e o ator de Malhação para revelar sua revolta com os comentários de alguns colegas sobre os “canceladores” do reality.

Gilberto e Pocah brigaram no BBB21

Gilberto revelou um momento que o deixou desconfortável por conta de Pocah, no domingo (31). O pernambucano achou agressiva a forma que a MC falou com ele por conta da quantidade de arroz que colocou no prato na hora do almoço. Por isso, o brother a classificou como “canceladora” no Jogo da Discórdia.

Após o término da dinâmica, uma confusão acabou acontecendo e Pocah chorou muito com o ocorrido. A dona do hit “Não sou obrigada” disse que não queria magoar o colega. “Está errado se te machucou, eu te peço desculpa, mas eu fiquei magoada porque você mandou beijo para mim, me abraçou”, disse a cantora. “Ele lhe dei coração no confessionário“, contou o participante do BBB21.

“Então por que eu sou uma canceladora? Por que eu te cancelei?”, quis saber Pocah. “Porque eu me senti egoísta. A pergunta era canceladora, é atitude que faz você se sentir uma pessoa ruim, uma pessoa má e naquele momento eu me senti uma pessoa egoísta. Foi isso, eu não tinha outro motivo”, respondeu o pernambucano.

Pocah soluça de tanto chorar depois de Gilberto ter falado que ela é uma canceladora. #BBB21 pic.twitter.com/qIvSQXrqL9 — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 2, 2021

Gilberto chamou Pocah de planta

Em papo com Sarah, após a confusão gerada pelo arroz, Gilberto falou sobre Pocah: “depois foi ficando estranho. Ela me dá patada e ela fica dormindo o tempo inteiro. É uma planta, falei, fica dormindo o tempo todinho”. “Achei que era só eu que pensava isso”, comentou a sister do BBB21.

“Em alguns momentos eu entro no quarto e ela se cala, ela já me deu altos fora e depois quer fazer ceninha ali?”, reclamou Gilberto.

gilberto e sarah mandando a real sobre a pocah só dormir #bbb21 pic.twitter.com/2wwP2dzqtb — livia (@ddlexile) February 2, 2021

Karol Conká pode votar em Gilberto

Além de Pocah, Gilberto classificou Lucas e Karol Conká como canceladores do reality. A cantora afirmou para o brother que não estava com raiva dele pelos comentários durante o Jogo da Discórdia, no entanto, no quarto do líder, em papo com Nego Di sobre o doutorando em economia, Karol afirmou que Gilberto agora pode ser uma opção de voto nos próximos paredões. “É uma opção de voto para mim sabia? Já entrou no meu foco”, disse a participante do BBB21.

Sarah se revolta após Jogo da Discórdia do BBB21

Durante a dinâmica da noite, Sarah enfrentou alguns colegas, como Nego Di, por causa da forma que Lucas tem sido tratado por alguns participantes na casa. A emparedada também se posicionou contra Lumena e Fiuk, que para ela são os “canceladores” da casa.

Após a dinâmica, a brasiliense mostrou sua revolta em papo com Lucas e depois com Juliette, que foi classificada por 8 participantes como “canceladora” do BBB21, Sarah discordou da visão dos colegas, alegando que Juliette não é canceladora e acusou alguns de não falarem o que realmente pensam. Segundo a sister, alguns participantes falaram mal de Lumena no quarto pouco antes do início do Jogo da Discórdia, no entanto, durante a dinâmica, essas mesmas pessoas resolveram falar de Juliette e não da baiana.

Sarah conta para Juliette que algumas pessoas chamavam Lumena de ríspida, mas na hora do jogo da discórdia foram covardes. #BBB21 pic.twitter.com/yGgCDTef6s — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 2, 2021

Sarah acha que vai ser eliminada hoje, mas que não poderia passar por cima dos princípios dela e ir contra o Lucas só porque todos estão. #BBB21 https://t.co/V0ndFcw2kk — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 2, 2021

