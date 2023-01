Como está a filha recém nascida de Pedro Scooby, ex de Luana Piovani

O estado da nova filha de Pedro Scooby tem deixado os fãs do surfista preocupados. A menina nasceu no final do ano passado, no Rio de Janeiro, e desde então está no hospital. Aurora é a primeira herdeira do atleta com a atual esposa, a atriz Cíntia Dicker. Com Luana Piovanni ele tem outros três filhos.

O que tem a filha do Pedro Scooby?

A filha de Pedro Scooby nasceu com a saúde debilitada e precisou passar por três cirurgias até agora. No entanto, o surfista e Cíntia Dickernão revelaram qual é o problema da filha.

Aurora nasceu no dia 26 de dezembro de 2022 e desde então está na UTI. A garota fez sua primeira cirurgia com apenas um dia de vida. Apesar de não citar a doença da menina, Scooby tem atualizado no público nos stories do Instagram sobre o estado diário de Autora.

No dia 27 de dezembro, ele contou que Aurora passou por uma cirurgia no dia em que nasceu e por outra no dia seguinte. "Tá sendo um momento delicado na minha vida, por mais que seu seja esse cara positivo", comentou o surfista, que disse estar recebendo diversas mensagens de preocupação. Na família do famoso, a situação da menina já havia sido divulgada e logo depois o atleta resolveu contar também para o público o que estava acontecendo.

Pouco depois, nos primeiros dias de janeiro, Aurora precisou de mais um procedimento. Sem especificar qual foi a cirurgia, Scooby revelou no Instagram durante os dias 4 e 5 de janeiro que Aurora teve momentos difíceis e passou por mais uma cirurgia.

Neste período, Scooby postou um story emocionado no Instagram e contou que ao sair do hospital para resolver um assunto, ganhou um terço de uma moça que desejou sorte para Aurora. "É isso, Deus está no comando, vai dar tudo certo", completou.

Luana Piovani, que se envolveu recentemente em uma polêmica com Pedro Scooby por conta da pensão dos filhos que tem com o surfista, comentou nas redes sociais que estava a par da situação de Aurora, mas não revelou ao público o que a garota tem. O diagnóstico da menina permanece privado até o momento.

Até a manhã deste sábado, 7 de janeiro, poucos dias após a terceira cirurgia de Aurora, Scooby não gravou novos stories sobre o avanço no tratamento da filha. Cintia também não comentou sobre o assunto nas redes sociais. Se o casal compartilhar novas informações, a matéria será atualizada.

Pedro e Cíntia foram criticados na internet por festa no ano novo

Nas redes sociais, o surfista se envolveu em uma polêmica logo após o nascimento da filha. O casal esteve em uma festa de ano novo, enquanto a criança estava na UTI, e a celebração acabou repercutindo na web.

Nos stories do Instagram, o surfista explicou que a comemoração não foi planejada. “Recebi uma festa surpresa da minha família quando cheguei em casa do hospital. A UTI infelizmente já havia fechado então não podíamos ficar no hospital com a Aurora. Quando cheguei em casa, recebi uma surpresa da família", escreveu.

Filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani

Pedro Scooby se tornou pai pela quarta vez com o nascimento de Aurora, o surfista já tem outros três filhos com a ex-esposa, a atriz Luana Piovani.

Dom é o mais velho entre as crianças e tem atualmente 10 anos de idade. Depois, vieram os gêmeos Liz e Bem, de 7 anos. As crianças vivem em Portugal, país em que Luana está desde 2018.

Até o ano passado, Scooby também vivia na Europa para ficar perto dos filhos. No final de 2022, ele retornou ao Brasil para o nascimento de Aurora. Nos stories do Instagram, o atleta contou ao público que pretende voltar para Portugal entre 6 a 12 meses.

Luana e Pedro ficaram juntos durante oito anos. Eles começaram a se relacionar em 2011 e subiram ao altar em 2013, quando Dom já era nascido. O relacionamento terminou em 2019.