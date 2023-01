Qual o estado atual de saúde da filha de Pedro Scooby? Veja atualização

Aurora, filha caçula de Pedro Scooby, segue internada desde seu nascimento. A recém-nascida já passou por duas cirurgias, mas já apresenta sinais de melhora, que foram celebrados pelo surfista e por sua esposa Cintia Dicker nas redes sociais.

Como está a filha de Pedro Scooby?

Aurora apresenta sinais de melhora, conforme compartilhado por Pedro Scooby em sua página no Instagram. No último domingo, 8, o surfista e a atriz compartilharam um vídeo comemorando a evolução da menina. "Galera, passando para avisar aqui que a Aurora está melhorando a cada dia, acho que logo logo ela vai pra casa", comemorou o ex-BBB. "Tá linda, tá plena", completou Cintia.

Nesta segunda, a atriz informou que a bebê deixou a incubadora e foi para o bercinho. Eles também agradeceram todas as orações e carinho que receberam do público.

Anteriormente, no dia 2 de janeiro, a bebê já vinha melhorando. "Cheguei em casa da maternidade, mais notícia boa hoje. A Aurora tomou o primeiro leite! Notícia mais que incrível", disse o famoso.

Aurora nasceu em 26 de dezembro e está internada desde então. A filha de Cintia e Pedro nasceu prematura, com 35 semanas de gestação, com quase quatro quilos, e precisou passar por algumas cirurgias. Os pais da criança não divulgaram qual o problema de saúde apresentado pela bebê.

Scooby e Cintia informaram no final de dezembro que a filha nasceria antes do previsto por "motivos maiores". O surfista também disse, após a criança nascer, que já sabiam da condição médica. "As pessoas mais próximas a mim sabiam que isso ia acontecer: meus filhos, a mãe deles também [Luana Piovani]. Está tudo bem, vai dar tudo certo", disse.

Essa é a quarta filha de Pedro Scooby, que já é pai de Dom, 10, Liz e Bem, de 7, frutos de seu casamento com a atriz Luana Piovani. Já Cintia Dicker é mãe de primeira viagem.

Surfista pagou a pensão para Luana Piovani

Em meio ao nascimento de sua quarta filha, Pedro Scooby se envolveu em uma polêmica com sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani, que o acusou de não pagar o valor da pensão combinado por eles.

Nesta segunda-feira, 9, a loira veio à público dizer que o surfista enfim pagou a pensão dos filhos. "O Pedro pagou o resto da pensão que faltava, a parte do aluguel, enfim, uma boa notícia. Dá uma esperança, o sol também nasceu, eu tô em pé, continuamos tendo esperança, mas é sempre difícil", disse. "Precisava desse circo? Não era só ter pago? Melhor assim, aí oficializa tudo".

A briga entre o surfista e a atriz começou ainda em dezembro, quando as crianças foram passar o natal com Scooby e ganharam celulares de presente do pai. Piovani se preocupou com a possibilidade dos filhos acessarem conteúdos inapropriados para suas idades, já que Pedro não as supervisionaria da forma correta. Para rebater a ex, o famoso publicou um print mostrando que monitora sim os aparelhos dos filhos.

No entanto, Luana seguiu dizendo que o ex-marido havia falado que não iria pagar o valor integral da pensão. "Claro que amanhã é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, [mas] ele esperou agora para dizer que vai pagar o que ele acha justo", disse.

Os dois trocaram farpas na web por dias, expondo até prints de conversas entre eles. A atriz também chegou a dizer que iria atrás dos patrocinadores do ex-marido.

Em meio a briga, Scooby e Cintia também foram criticados por aparecerem em um vídeo estourando champanhe e curtindo um festa de Réveillon enquanto a filha estava internada na UTI.

