Saiba quem é a mãe do Piqué. Foto: Reprodução Instagram @shakira

Quem é a mãe do Piqué e ex-sogra de Shakira, citada em música

Desde o lançamento da música "BZRP Music Sessions Vol. 53", os nomes de Shakira e Piqué permanecem em alta nas redes sociais. Até a mãe do atleta entrou na polêmica após a cantora colombiana cita-la no novo sucesso. Mas quem é a mãe do Piqué? Conheça a sogra que Shakira fala na nova música.

Montserrat Bernabeu é a mãe do Piqué

A mãe do ex-jogador Gerard Piqué é Montserrat Bernabeu. Ela tem dois filhos: Gerard e Marc, frutos do casamento com Joan Piqué, com quem ainda mantém laços de união.

Montserrat é filha de Amador Bernabeu, antigo vice-presidente do Barcelona, segundo o jornal colombiano El Tiempo. Ela é médica e se especializou em Medicina Física e Reabilitação na Universidade Autônoma de Barcelona.

Segundo o jornal El Tiempo, Montserrat queria seguir carreira em radiologia, mas teve que abandonar o sonho assim que o primeiro filho, Gerard, nasceu.

Em seu currículo também constam as participações como presidente da Sociedade Espanhola de Neurorreabilitação, membro do Conselho de Administração da Sociedade Internacional de Medicina Física e de Reabilitação.

Ela e Shakira sempre se deram muito bem. Fotos no Instagram e em público, como nos estádios ao redor do mundo na torcida por Piqué, são encontradas na internet. Assim que o ex-jogador e a cantora encontraram uma casa perfeita em Barcelona para morar, Piqué levou a mãe para morar ao seu lado.

Desde que Piqué assumiu o relacionamento com Clara Chiá, sua namorada de 23 anos, Montserrat foi vista com a nova nora em clima de alegria.

¡Qué tal! #GerardPiqué aprovechó las fiestas decembrinas para presentar a su nueva pareja, Clara Chía, con su familia. La joven compartió un paseo junto a Montserrat Bernabéu, la madre del ex futbolista, mientras él platicaba con su padre.

Fuente fotos: TW pic.twitter.com/oHNURTS6zl — JavierPozaInforma (@pozainforma) January 7, 2023

Polêmica envolvendo música de Shakira e jogador

A polêmica envolvendo Shakira e Gerard Piqué parece não ter fim. Em junho de 2022, o casal anunciou a separação após 12 anos de casamento. Milan e Sasha são frutos da união da cantora e jogador.

No entanto, a separação não foi nada amigável. Isso porque boatos de traição rondavam a mídia espanhola logo após a confirmação de que o casal havia terminado a relação. Segundo o jornal espanhol 'El Períodico', a mulher que supostamente foi o pivô era uma jovem de 20 anos de idade.

Meses depois, Piqué foi visto com Clara Chia Marti, de 23 anos. Conforme indicam os tabloides, os dois se relacionavam enquanto ele ainda era casado. Para mostrar a indignação, Shakira escreveu a canção "Bzrp Music Sessions 53" em que não poupou nem a sogra das alfinetadas.

Confira o trecho da música em que Shakira cita a mãe do Piqué.

"Você me fez ter a sogra como vizinha. Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal!

Na música, escrita por Shakira com os compositores colombiano Keityn e Santiago Alvarado, ela também faz comparações com "Ferrari e Twingo" e "Rolex com Cassio".

Segundo o jornal ABC, Shakira tinha uma boa relação com a sogra mas tudo mudou após o início do relacionamento de Piqué com Clara.

Dias após o lançamento da música e videoclipe, os jornais da Espanha publicaram um vídeo onde uma bruxa de brinquedo aparece na varanda da casa de Shakira, na Espanha, virada para a rua. Além disso, a música aparece em som alto tocando no vídeo.

Assista ao vídeo.

e a shakira que ouviu a sua musica nova hoje durante o dia inteirinho e colocou uma bruxa na varanda apontada pra casa da sogra, debochada demais pic.twitter.com/qnmnh7iLZY — Diego Gomes (@putsdiego) January 14, 2023

