Melhores do Ano da Globo + votação: veja os indicados de 2022

Sempre entregando prêmios aos destaques de cada categoria artística da televisão, os Melhores do Ano se tornou é uma parte consagrada e muito esperada do programa do Domingão. Agora comandado por Luciano Huck, a edição de 2022 revelou quem são os indicados e o público é quem decide quem leva as estatuetas para casa.

Quem foi indicado ao Melhores do Ano de 2022 da TV Globo?

Veja os indicados de 2022 na Rede Globo:

Novela do Ano

Pantanal

Além da ilusão

Mar do Sertão

Série do Ano

Arcanjo Renegado (2ª Temporada)

Cine Holliúdy (2ª temporada)

Sob Pressão (5ª Temporada)

Música do Ano

Dengo - João Gomes

Maldivas - Ludmilla

Vermelho - Gloria Groove

Atriz de novela

Alanis Guillen (Juma em Pantanal)

Dira Paes (Filó em Pantanal)

Isabel Teixeira (Maria Bruaca em Pantanal)

Ator de Novela

Antonio Calloni (Matias em Além da Ilusão)

Marcos Palmeira (Zê Leôncio em Pantanal)

Murilo Benício (Tenório em Pantanal)

Atriz Coadjuvante de novela

Bárbara Paz (Úrsula em Além da Ilusão)

Bella Campos (Muda em Pantanal)

Camila Morgado (Irma em Pantanal)

Ator Coadjuvante em novela

Juliano Cazarré (Alcides em Pantanal)

Osmar Prado (Velho do Rio em Pantanal)

Silvero Pereira (Zaquieu em Pantanal)

Atriz de Série

Alice Wegmann (Raíssa em Rensga Hits)

Luisa Arraes (Francisca em Cine Holliúdy)

Marjorie Estiano (Carolina em Sob Pressão)

Ator de Série

Edmilson Filho (Francisgleydisson em Cine Holliúdy)

Júlio Andrade (Evandro em Sob Pressão)

Marcello Melo Jr (Mikhael em Arcanjo Renegado)

Jornalismo

César Tralli

Renata Lo Prete

William Bonner

Humor - Troféu Paulo Gustavo

Fábio Porchat

Paulo Vieira

Tatá Werneck

Quem mais se destacou entre as indicações dos Melhores do Ano 2022 do Domingão foi a novela Pantanal. O remake do folhetim de Benedito Ruy Barbosa roubou a cena e domina diversas categorias.

Todas as categorias contam com apenas três indicados. As indicações de Melhor Atriz em novela, ou Melhor Ator Coadjuvante em novela, por exemplo, contam apenas com nomes do elenco de Pantanal.

Outra novela que ganhou espaço foi Além da Ilusão, de Alessandra Poggi e protagonizada por Rafa Vitti e Larissa Manoela. Além ser citada na categoria de Novela do Ano, os vilões do folhetim foram reconhecidos. Bárbara Paz e Antonio Calloni estão entre os indicados.

Ainda em exibição, Mar do Sertão aparece apenas em uma categoria, a de Novela do Ano. Outras produções do canal que ficaram nas telinhas entre 2021 e 2022, como Um Lugar ao Sol e Quanto Mais Vida Melhor, não apareceram entre as indicações dos Melhores do Ano de 2022.

Além das categorias que envolvem as novelas, há também indicações para séries, como Sob Pressão, Arcanjo Renegado, Rensga Hits e Cine Holliúdy. Também há categoria para música, humor e o jornalismo.

A data da entrega dos prêmios ainda não foi revelada pelo programa de Luciano Huck. Na edição passada, a cerimônia foi realizada no primeiro programa de 2022 do Domingão.

Como votar no seu favorito

É você quem decide quem leva o prêmio! Para isso, é necessário votar no site oficial da emissora, o Gshow. No entanto, é obrigatório ter uma conta por lá para conseguir opinar na enquete do site. Porém, o processo não é complicado e é totalmente gratuito! Confira:

Passo 1: O primeiro passo será criar a sua conta, caso ainda tenha. Acesse https://gshow.globo.com/ e clique em "entrar" no canto superior direito;

Passo 2: Se já tiver login e senha, os informe. Caso não tenha, clique em "cadastre-se";

Passo 3: Informe nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Em seguida, selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade";

Passo 4:Para finalizar, será necessário apertar o botão "cadastrar" e terminar a confirmação de conta;

Passo 5: Agora você tem um login e senha em mãos, certo? Já com sua conta logada no site do Gshow. Acesse a página de votação do Melhores do Ano em: https://gshow.globo.com/tudo-mais/tv-e-famosos/noticia/melhores-do-ano-vote-e-veja-a-lista-oficial-dos-indicados-ao-premio-em-2022.ghtml

Passo 6: Em seguida, passeie pelas categorias. Você não é obrigado a votar em todas! Clique no botão "vote aqui", escolha qual indicação é a sua favorita da categoria e aperte o botão "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 7: Você será informado que o seu voto foi computado. Caso queira votar mais vezes na mesma categoria, é só clicar em "votar novamente". Se desejar votar nas demais categorias, é só voltar para a página das indicações.

