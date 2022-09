Como Solano morre em Pantanal? Juma vira onça e devora vilão

O matador de aluguel contratado por Tenório não vai durar até o final da trama do remake da TV Globo. Solano está com os dias contados e em breve esbarrará em um final sangrento. E como Solano morre em Pantanal? O vilão do ator Rafa Sieg vai encurralar Juma Marruá, o que será sua ruína.

+Quem vai morrer na novela Pantanal? 3 mortes até o final da trama

Próximos capítulos: como Solano morre em Pantanal

Assassinado por Juma em forma de onça é como Solano morre em Pantanal. Este foi o fim do personagem no folhetim de 1990 da Manchete e o site oficial da emissora da novela, o Gshow, já confirmou que o mesmo se repetirá na versão comandada por Bruno Luperi. Tudo acontece quando o matador de aluguel encurrala a moça grávida na tapera.

De acordo com o resumo da TV Globo, as cenas irão ao ar nos capítulos de quarta-feira (21) e quinta-feira (22). Juma vai chegar na sua amada tapera, com o objetivo de ter seu bebê por lá. No entanto, ela não sabe que o lugar tem sido usado por Solano para se esconder.

A moça acaba rendida pelo bandido e Solano solta ameaças que deixam a mulher de Jove (Jesuíta Barbosa) furiosa. Em pouco tempo, Juma se transforma em onça e deixa Solano aterrorizado. O jagunço não é páreo para Juma e a mulher que vira onça acaba com a vida do inimigo rapidamente.

No dia seguinte, Muda visita a tapera e encontra Juma arrastando o corpo de Solano até o rio. O objetivo da personagem de Alanis Guillen é deixar os restos do mau-caráter para as piranhas. Sem dar detalhes, ela fala sobre como Solano morre em Pantanal para a amiga e quando todos ficam sabendo da morte, José Leôncio visita Tenório para avisar que seu funcionário está morto.

+Solano Pantanal 1990: papel foi de Fausto Ferrari e tinha outro nome

Antes de ataque de Juma, Solano terá embate com Velho do Rio

Pouco antes de como Solano morre em Pantanal pelas mãos de Juma, o vilão vai brigar cara a cara com o Velho do Rio. Esse momento vai marcar os capítulos desta terça-feira (20), segundo os resumos cedidos pela TV Globo.

Na cena, o Velho do Rio entra sem cerimônias na tapera e surpreende o matador de aluguel. Solano pega seu revólver e tenta assassinar a entidade, mas fica surpreso ao perceber que a arma sumiu magicamente de suas mãos.

“Você disse que não sabia de arma nenhuma”, debocha o Velho do Rio, que ri da cara do inimigo. Solano então resolve correr até a espingarda que Juma deixa na parede, mas não acha balas para carregar a arma.

Quando finalmente encontra munição, ele atira contra o guardião, mas não consegue acertá-lo. “Eu sou seu pior pesadelo! O seu pior pesadelo”, vai alertar o personagem de Osmar Prado.

Durante a briga, Solano não conseguirá matar o Velho do Rio, porém, vai machucá-lo. Ainda segundo as informações da Globo, o vilão vai ter sucesso em atingir a entidade. Está descrito nos resumos da emissora que o Velho do Rio ficará fraco por causa do tiro de Solano. No entanto, ele sobreviverá ao ferimento.

Leia também

Entrevista com o ator Rafa Sieg, o Solano de Pantanal