10 filmes mais assistidos de 2022 nos cinemas mundiais

Todo ano, as telonas de cinema se enchem de novas produções dos mais diversos gêneros, e para descobrir o que o público mais assistiu no ano passado, consultamos os dados compilados pelo banco de dados do IMDB (Internet Movie Database).

O mercado de cinema continuou sua recuperação em 2022, com os dez maiores lançamentos do ano arrecadando um valor combinado substancialmente maior (US$ 3,83 bilhões) do que os dez primeiros de 2020 (US$ 829,1 milhões) e 2021 (US$ 1,52 bilhão) combinados.

1 - Top Gun: Maverick lidera ranking de filmes mais assistidos de 2022

O filme mais assistido do ano foi Top Gun: Maverick, continuação do clássico de 1986 estrelado pelo astro Tom Cruise. A produção fez $770 milhões de dólares fora de sua região de origem e pouco mais de $718 milhões apenas nos Estados Unidos e Canadá, o que é considerado a "bilheteria doméstica". Somando, foi arrecado mais de $1,4 bilhão durante os meses de exibição do longa nos cinemas.

Na trama, Pete "Maverick" Mitchell retorna a escola de elite de pilotos em que estudou e depois lecionou para preparar uma equipe para uma missão que parece impossível.

Soma da bilheteria mundial: $1,486,657,763

Onde assistir no Brasil: Paramount+ e Telecine

2 - Avatar: O Caminho da Água - filmes mais assistidos de 2022

Avatar: O Caminho da Água estreou no fim do ano, mas conseguiu o feito de ser um dos filmes mais assistidos de 2022 e tem tudo para estar também na lista de 2023. Lançado no dia 15 de dezembro e ainda nos cinemas, ele fez $446 milhões nos Estados Unidos e Canadá, $997 milhões fora dele e chegou na casa do bilhão. De acordo com o Deadline, Avatar 2 já se tornou a décima maior bilheteria de todos os tempos.

A história se passa 12 anos após os acontecimentos do primeiro longa, agora com Jake Sully já com uma família formada entre os Na'vi. No entanto, novos perigos colocam tudo em risco.

Soma da bilheteria mundial: $1,443,938,691

Onde assistir no Brasil: por enquanto, só nos cinemas

3 - Jurassic World Domínio

Jurassic World Domínio, novo longa da franquia de aventura e ação ficou em terceiro entre os filmes mais assistidos de 2022. A produção estrelada por Chris Pratt conquistou mais de $625 milhões fora da América do Norte e mais de $376 milhões domesticamente.

A história desta continuação se passa quatro anos após a destruição da Ilha Nubar. Por conta disso, os dinossauros agora vivem e caçam no mundo dos humanos, em uma situação de frágil equilíbrio.

Soma da bilheteria mundial: $1,001,978,080

Onde assistir no Brasil: Youtube Movies, Itunes, Google Play Filmes e Amazon Prime Video (para alugar)

4 - Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o primeiro filme do Universo Marvel na lista. O longa saiu em maio do ano passado e conquistou $955 milhões mundialmente, sendo $544 milhões internacionalmente e o resto em bilheteria doméstica.

O longa traz o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate em uma disputa que ocorre em meio as loucuras impostas depois de um feitiço errado do mago que fez abrir o multiverso. Wanda passou por momentos traumáticos e quer de volta o que acredita ser seu.

Soma da bilheteria mundial: $955,775,804

Onde assistir no Brasil: Disney+

5 - Minions 2: A Origem de Gru

A produção que assume o quinto lugar entre os filmes mais assistidos de 2022 é uma animação, Minions 2: A Origem de Gru. Esta é a única obra de animação que integra a lista. A continuação do spin-off sobre os queridos funcionários de Gru fez $939 milhões mundialmente. Mais da metade deste valor foi arrecadado fora dos Estados Unidos, $569 milhões.

Nesta continuação, as criaturinhas amarela mostra como foi o início da "vilania" de Gru e como ele conheceu seus amados minions ainda na infância.

Soma da bilheteria mundial: $939,433,210

Onde assistir no Brasil: Youtube Movies, Itunes, Google Play Filmes e Amazon Prime Video (para alugar)

6 - Pantera Negra: Wakanda para Sempre - filmes mais assistidos de 2022

Pantera Negra: Wakanda para Sempre estreou em novembro de 2022 e conseguiu um lugar entre os filmes mais assistidos de 2022. O longa metragem da Marvel fez $821 milhões de dólares mundialmente. Diferente dos outros colocados, sua bilheteria mais forte foi domesticamente, nos Estados Unidos e Canadá, países da América do Norte. Enquanto o filme fez $439 milhões por lá, $381 milhões foram arrecadados mundo afora.

Segundo filme sobre o herói africano, Pantera Negra: Wakanda para Sempre teve a missão de colocar um substituto no lugar do protagonista, o rei T'Challa, devido a morte do ator Chadwick Boseman em agosto de 2020.

Soma da bilheteria mundial: $821,703,712

Onde assistir no Brasil: Disney+ (a partir de 1 de fevereiro)

7 - Batman

Estrelado por Robert Pattinson, Batman do diretor Matt Reves ficou com a sétima posição do ranking. O longa fez $770 milhões no cinema mundial. Deste valor, mais de $401 milhões foram arrecadados ao redor do mundo e $369 milhões foram conquistados em bilheteria doméstica. Fora, a produção conquistou $401 milhões. Somando tudo, o filme chegou a $770 milhões.

Neste primeiro longa com Robert Pattinson no papel do homem morcego, o público acompanha o herói em uma guerra contra a sujeira e decadência de Gothan City, quando se depara com um vilão psicótico.

Soma da bilheteria mundial: $770,836,163

Onde assistir no Brasil: HBO Max

8 - Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão conquistou $760,672,134 mundialmente e também foi um dos filmes mais assistidos de 2022. Mais uma obra do Universo Marvel na lista, o longa dirigido por Taika Waititi conseguiu mais de $417 internacionalmente e $343 milhões em sua região de origem. Foram contabilizados $760 milhões de dólares mundialmente.

Nesta produção, Thor volta a reencontrar a amada Jane, que agora está com um problema em mãos. Ela também adquiriu poderes e é digna de usar a marreta (Mjolnir) do deus nórdico, mas por conta disso ela fica muito doente.

Soma da bilheteria mundial: $760,672,134

Onde assistir no Brasil: Disney+

9 - Longa chinês Chang jin hu zhi shui men qiao também foi um dos filmes mais assistidos de 2022

Os dois últimos filmes não são produções norte-americanos e muito menos na língua inglesa. Chang jin hu zhi shui men qiao é chinês. Com uma população que ultrapassa 1 bilhão, o país é um dos que mais contribuí para as bilheterias mundiais. O filme dirigido por Hark Tsui conseguiu $626,571,280 milhões e por isso entra na lista de mais assistidos.

O longa é continuação do filme The Battle at Lake Changjin, de 2021, e segue soldados em uma nova missão.

Soma da bilheteria mundial: $626,571,280

Onde assistir no Brasil: por enquanto, em nenhuma plataforma digital

10. Du xing yue qiu - filmes mais assistidos de 2022

Du xing yue qiu fecha a lista de filmes mais assistidos de 2022 e também é uma produção chinesa. O longa metragem tem direção de Chiyu Zhang e conseguiu $460 milhões de bilheteria. A história se passa quando Duguyue acredita ser o último ser humano vivo, depois que um asteroide atinge a Terra e ele fica a salvo por ter sido deixado na lua.

Soma da bilheteria mundial: $460,237,662

Onde assistir no Brasil: por enquanto, em nenhuma plataforma digital

