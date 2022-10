Final de Zeca em Caminho das Índias: bad boy paga por pecados

Mimado, desrespeitoso e inconsequente, Zeca tem atitudes que ultrapassam os limites na novela de Gloria Perez. No entanto, seus pais não fazem nada para mudar as atitudes do rapaz. Pelo contrário, passam a mão em sua cabeça. Por isso, o final de Zeca em Caminho das Índias conta com consequências de suas ações, já que o rapaz comete um crime imperdoável.

Em exibição no canal Viva, Caminhos das Índias passa de segunda a sábado na faixa das 13h30, com reprises às 22h50.

+Caminho das Índias final: relembre como termina a novela

Qual o final de Zeca em Caminho das Índias?

No final de Zeca em Caminho das Índias, o rapaz inconsequente acaba preso em regime aberto e é obrigado a prestar serviço comunitário. Ele vai parar no tribunal porque atropela Duda (Tânia Khalill). O acidente causa a morte do bebê que Duda esperava de Lucas (Murilo Rosa) e o casal busca por justiça.

Na cena em que atropela Duda, Zeca está em alta velocidade e ultrapassa o farol vermelho. Duda estava atravessando a rua e havia acabado de se despedir de Lucas. Quando a moça pisa na faixa de pedestre é atropelada por Zeca, que foge do local e não presta socorro.

Pouco depois, ela é resgatada por uma ambulância e levada ao hospital. Após o acidente, Duda lida com a difícil notícia que perdeu o bebê que esperava de Lucas e o casal sofre com a perda.

Apesar de no final de Zeca em Caminho das Índias o rapaz ser condenado pelo crime, o bad boy não fica trancafiado. Ele é julgado e recebe a pena de 1 ano e 6 meses de prisão em regime aberto, prestando serviços comunitários na escola.

Para quem não lembra, Zeca (Duda Nagle) era filho de César (Antonio Calloni) com Ilana (Ana Beatriz Nogueira). Ele sempre foi protegido pelos pais e fazia o que queria. Quando se envolvia em uma confusão, não importa o quão ruim fosse, os dois sempre estavam prontos a defender o filho e às vezes até achavam graça nas malcriações do rapaz.

Por conta disso, o jovem cresceu mimado e sem respeito pelos outros, constantemente passando dos limites. Ele era um péssimo aluno na escola e se comportava muito mal no ambiente.

+Em que ano passou Caminho das Índias, nova novela do Viva

Próximas novelas do canal Viva

A novela que vai substituir Caminhos das Índias no canal Viva ainda não foi revelada. Senhora do Destino apareceu entre as apostas, já que tem previsão de ser reprisada em 2023, de acordo com o Na Telinha. Porém, ainda não há nenhuma confirmação da emissora.

No entanto, duas novelas já estão confirmadas para os próximos meses no canal:

Força de um Desejo

Coração de Estudante

Força de um Desejo chega às telinhas no dia 24 de outubro, na faixa das 15h30, e substitui Alma Gêmea. O folhetim é estrelado por Malu Mader e Fábio Assunção. A dupla vive um romance proibido, ela é dona do bordel mais famoso da Corte e ele está no Rio de Janeiro para estudar. A doença da mãe do rapaz interrompe o namoro dos dois e a megera Idalina (Nathalia Timberg) faz de tudo para separá-los.

A trama é de Gilberto Braga com co-autoria de Alcides Nogueira. Assista a abertura e relembre:

Já Coração de Estudante vai substituir O Beijo do Vampiro na faixa das 12h45 a partir do dia 7 de novembro. O folhetim também tem Fábio Assunção no papel principal.

A trama segue o professor Edu (Assunção), que se muda com o filho Lipe (Pedro Malta) para Nova Aliança, cidade de Minas Gerais. Ele está noivo de Amelinha (Adriana Esteves), herdeira de um rico fazendeiro, mas acaba se apaixonando por Clara (Helena Rinaldi).

Leia também – Estreia da novela Todas as Flores lançará 5 capítulos de uma vez