Qual a idade de Vera Fisher em O Rei do Gado, a Nena Mezenga

Vera Fischer já era um nome conhecido das telinhas quando deu vida a Nena na trama de O Rei do Gado. Quando o folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi ao ar, a atriz já estava com duas décadas de carreira. E para quem se pergunta qual era a idade de Vera Fisher em O Rei do Gado, a loira estava na casa dos 40 anos de idade quando interpretou a esposa de Antônio Mezenga.

Qual era a idade de Vera Fisher em O Rei do Gado (1996 - 1997)?

A atriz Vera Fischer estava com 44 anos de idade quando O Rei do Gado estreou na TV Globo, em junho de 1996. A atriz, que nasceu em 1951, fez parte apenas da primeira fase do folhetim, por isso não estava mais no elenco quando fez aniversário naquele ano e completou 45 anos, em 27 de novembro.

Musa da televisão, Vera já era uma veterana quando interpretou Nena na trama. A catarinense começou a carreira no cinema, em 1972. Alguns anos mais tarde, em 1977, foi que Vera Fischer ganhou espaço na televisão. Ela atuou na novela Espelho Mágico e o nome da atriz começou a bombar no país.

Em seguida, ela atuou em Sinal de Alerta (1978 - 1979), Os Gigantes (1979 - 1980), Perdoa-me Por Me Traíres (1980), Bonitinha, mas Ordinária (1981), Coração Alado (1980 - 1981), Brilhante (1981 - 1982), Tarcísio & Glória (1988), Mandala (1987 - 1988), Desejo (1990), entre outras diversas obras.

Em 1996, ela interpretou Nena. A idade de Vera Fischer em O Rei do Gado era de 44 anos e a loira participou de poucos capítulos, apenas os da primeira fase. No ano seguinte, quando já estava com 45 anos de idade, ela atuou no filme Navalha da Carne (1997).

Depois, Vera deu vida a Laura em Pecado Capital (1998 - 1999) e aos 48 anos de idade, ela interpretou um de seus papéis mais famosos, o de Helena em Laços de Família (2000). A atriz completou 49 anos de idade enquanto o folhetim estava no ar.

Poucos meses após o final de Laços de Família, Vera voltou às telinhas com O Clone e a personagem Yvete. Ela completou 50 anos durante a exibição do folhetim, que ficou de outubro de 2001 a junho de 2002 nas telinhas.

Nos anos seguintes, Vera esteve em outras produções de renome, como Senhora do Destino (2004), América (2005), Duas Caras (2008), Caminho das Índias (2009), Insensato Coração (2011), Salve Jorge (2013), entre outras.

A última novela de Vera Fischer foi Espelho da Vida, em 2018. A atuação mais recente da atriz foi no filme Me Tira da Mira, como Antuérpia Fox, em 2022. Hoje, a atriz está com 70 anos de idade. Em breve, no dia 27 de novembro, ela completará 71.

Idade de Vera Fisher em O Rei do Gado e outros atores do elenco

Idade de Vera Fisher em O Rei do Gado: 44 anos quando a novela estreou - esteve apenas na primeira fase

Patrícia Pillar: 32 anos

Antonio Fagundes: 47 anos

Glória Pires: completou 33 anos enquanto a novela estava no ar

Tarcísio Meira: 61 anos quando a novela estreou - esteve apenas na primeira fase

Stênio Garcia: 64 anos

Leonardo Brício: completou 33 anos enquanto a novela estava no ar - esteve apenas na primeira fase

Letícia Spiller: 23 anos - esteve apenas na primeira fase

Silvia Pfeifer: 38 anos

Lavínia Vlasak: 20 anos

Fábio Assunção: 25 anos

Mariana Lima: 24 anos

Almir Sater: completou 40 anos enquanto a novela estava no ar

Jackson Antunes: 36 anos

Ana Beatriz Nogueira: 29 anos

Sérgio Reis: 56 anos

Nena em O Rei do Gado

Na trama de O Rei do Gado, Nena é esposa de Antônio Mezenga (Antonio Fagundes) e mãe de Henrique (Leonardo Brício), único filho do casal. Nena, assim como o marido, é brasileira, pois nasceu por aqui. No entanto, foi criada entre os imigrantes italianos, nas colônias das fazendas de café, o que foi crucial para sua visão de mundo.

A idade de Vera Fisher em O Rei do Gado era de 44 anos quando viveu Nena, ela era uma mulher forte, trabalhadora, mas também muito amorosa com a família. A personagem morre no final da primeira fase de O Rei do Gado. Neste ponto, a mulher já está bem mais velha do que no começo da trama e marca o desfecho da história introdutória da trama. Pouco depois de sua morte, o folhetim avança várias anos, até que seu neto, Bruno Berdinazi Mezenga (Antonio Fagundes), aparece já um homem adulto.

