Bárbara foge com o circo? Personagem vai aparecer careca

Após descobrir que seu marido Vivaldo (Fúlvio Stefanini) estava se encontrando com Márcia (Drica Moraes), mulher que ela pensava ser sua amiga, a personagem de Lilia Cabral dá aquela surtada em Chocolate com Pimenta. Bárbara foge com o circo e depois tem uma trajetória cheia de surpresas, que passa por uma suposta morte e um retorno inesperado.

Bárbara foge com o circo depois de descobrir traição de Vivaldo e Márcia

Após a confusão instaurada quando Bárbara pega Vivaldo e Marcia no flagra, a primeira dama da cidade de Ventura fica revoltada com o marido e começa a jogar charme para um trapezista do circo. Por lá, ela acaba se tornando assistente do mágico e participa do temido truque do picadeiro, em que precisa entrar em uma caixa para ser serrada.

Quando o circo decide deixar a cidade de Ventura e partir para a próxima parada, Barbara resolve ir junto com eles, deixando o marido e a filha Estelinha (Marcela Barrozo) para trás. Ela deixa uma carta emocionada, que é entregue a Danilo (Murilo Benício) por Olga (Priscila Fantin).

"Estelinha minha filha, Danilo meu sobrinho e você também Vivaldo... Estou mandando esse bilhete porque resolvi partir para uma vida de aventura. Serei assistente do mágico do circo, serei serrada ao meio todas as noites. Não é fascinante? Eu sei que como mãe eu deveria me despedir com beijos e abraços, espero que me perdoe minha filha, mas nesse caso eu não teria coragem de partir. Mas eu peço a você Danilo e a você também Vivaldo que cuidem da minha filha por mim. Um dia eu voltarei. Até lá, espero que sejam felizes. Com amor, Barbara", diz o recado da personagem.

Ela parte e todos ficam sem notícias dela por algum tempo, até que é revelado em Ventura que o circo em que Barbara estava trabalhando pegou fogo e ela é dada como morta.

Quando ela volta para Chocolate com Pimenta?

Depois de algum tempo da partida de Bárbara atrás da aventura de viver com o circo, más notícias chegam a cidade. Um palhaço que trabalhava com Bárbara revela que o circo pegou fogo e que ele foi o único sobrevivente. Ele ainda piora a situação ao contar que Bárbara morreu por estar presa na caixa do truque de serra-la ao meio e por isso não conseguiu sobreviver.

Ao acreditar que ficou viúvo, Vivaldo já prepara um casamento com Jezebel (Elizabeth Savalla), pois acredita que é muito importante ter uma primeira dama ao seu lado se quiser a reeleição como prefeito de Ventura.

Porém, o casório dos dois não vai longe, pois Bárbara não está morta de verdade. Quem descobre isso é Aninha (Mariana Ximenes), que encontra o paradeiro da mulher de Vivaldo e consegue levá-la de volta para Ventura.

O grande retorno de Bárbara é durante o casamento de Vivaldo e Jezebel. Ela está careca e revela que perdeu o cabelo por causa do incêndio no circo. A personagem de Cabral também revela que estava se sentindo mal e que então foi substituída em seu truque, por isso quem ficou presa na caixa do picadeiro foi outra mulher.

O palhaço confirma a história, contando que identificou o corpo errado por conta da fantasia de odalisca que Barbara usava nas apresentações. "Na verdade, eu já estava com vontade de voltar para casa. Mas fui atingida pelo incêndio e perdi meus cabelos. Eu fui parar no hospital e entrei em choque", explica.

Como Vivaldo não é de fato viúvo, o padre se recusa a selar a união do prefeito e Jezebel e o casamento não vai para frente.

Final de Bárbara em Chocolate com Pimenta

Por incrível que pareça, Bárbara termina a novela Chocolate com Pimenta ao lado de Vivaldo. Os dois permanecem casados depois que Bárbara prova que está viva e acabam se acertando mais tarde.

No último capítulo da novela, Barbara ganha a oportunidade de fugir com o circo novamente. Ela recebe um convite do palhaço para partir com eles, porém, ela decide permanecer em Ventura.

Tanto Barbara quanto Vivaldo prometem se tornar pais melhores para Estelinha. "Vou tentar fazer nossa família feliz", promete a personagem de Lilia Cabral, que deixa de ser primeira dama, pois Vivaldo perde a eleição.

