Domingo Maior de hoje (27/12): Globo vai passar ‘Jogo do Dinheiro’

Após o Fantástico, transmitido todos os domingos na TV Globo, o Domingo Maior de hoje, dia 27/12, vai exibir o filme “Jogo do Dinheiro”, protagonizado pelos atores George Clooney, Julia Roberts e Jack O’Connell, a partir das 22h50h (horário de Brasília). O longa-metragem tem duração original total de 1h38.

Qual o filme do Domingo Maior de hoje?

A TV Globo vai exibir Jogo do Dinheiro no Domingo Maior de hoje (27/12). Na trama, o desesperado Kyle (Jack O’Connell) invade o estúdio de gravação do programa ‘Jogo do Dinheiro’, apresentado pelo ‘Mago de Wall Street’, Lee Gates (George Clooney), ao perder tudo o que tinha após seguir os conselhos do apresentador do programa sobre finanças.

Kyle busca respostas e quer expor o apresentador, quem ele considera uma farsa. Ao mesmo tempo, Patty (Julia Roberts), responsável pela produção do programa, e o capitão da polícia (Giancarlo Esposito) tentam impedir que uma tragédia ocorra.

Sobre o filme do Domingo Maior de hoje:

Título Jogo do Dinheiro

Título Original Money Monster

Elenco George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Dominic West, Caitriona Balfe, Giancarlo Esposito, Christopher Denham, Lenny Venito, Chris Bauer, Dennis Boutsikaris, Emily Meade, Condola Rashad e Aaron Yoo

Direção Jodie Foster

Nacionalidade Americana

Gênero Suspense

Assista ao trailer de Jogo do Dinheiro, que será exibido no Domingo Maior de hoje:

Leia também: Um Príncipe em Nova York 2 ganha trailer; assista

Que horas começa?

O Domingo Maior sempre começa após o Fantástico. Para assistir ao suspense dirigido por Jodie Foster, Jogo do Dinheiro, no Domingo Maior de hoje, coloque no canal Globo a partir da 22h50 (horário de Brasília).

