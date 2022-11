Hoje tem Chocolate com Pimenta na Globo? Veja quando novela volta

Folhetim saiu da grade por causa da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Os fãs da trama de Walcyr Carrasco ficarão órfão durante algumas tardes. Quem se pergunta se hoje tem Chocolate com Pimenta, terça0-feira (22), ficará decepcionado com a notícia. O folhetim ficará fora da programação da Rede Globo até a próxima semana e retorna antes da chegada de dezembro.

Hoje tem Chocolate com Pimenta depois do Jornal Hoje? (22)

Quem está interessado se hoje tem Chocolate com Pimenta na TV Globo, terça-feira (22), pode guardar as esperanças de volta, pois o folhetim ficará fora do ar durante toda a semana. Desde segunda-feira (21) a novela não está na grade da TV Globo e a história de Walcyr Carrasco só volta para as telinhas a partir do dia 29 de novembro, próxima terça-feira.

A decisão da emissora de retirar a novela Chocolate com Pimenta do ar durante alguns dias foi tomada por causa da Copa do Mundo 2022 do Catar. Por conta dos diversos jogos que ocorrem ao longo do dia, era necessário abrir espaço na programação.

A partir de agora, as faixas das 07h00, 10h00, 12h00, 13h00 e 16h00 contam com partidas de futebol. Chocolate com Pimenta não foi a única afetada, a Sessão da Tarde, o Globo Esporte, o Encontro e o Mais Você também sofrerão com as alterações. A fase de grupo, que é a mais movimentada do Mundial, termina no dia 2 de dezembro e a final da Copa ocorre no dia 18 do mesmo mês.

As demais novelas do canal, O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo, Mar do Sertão, Cara e Coragem e Travessia continuam em exibição. Verdades Secretas II, que estava em exibição na faixa das 23h00, já foi finalizada. O último capítulo foi ao ar no dia 18 de novembro, sexta-feira.

O que vai acontecer nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta

No último episódio exibido de Chocolate com Pimenta antes da pausa para a Copa do Mundo - no dia 18 de novembro (sexta-feira) - Guilherme foi preso por brigar com o conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) por causa de Celina (Samara Felippo). Quando o folhetim retornar, o jovem vai conseguir sair da cadeia.

O personagem de Rodrigo Faro terá a ajuda de Margot (Rosamaria Murtinho), que subornará Terêncio (Ernani Moraes), ameaçando expor intimidades do delegado para a cidade.

Após a saída de Guilherme da prisão, ele fugirá com Celina. Porém, para o azar do casal, eles vão ser encontrados e por isso Guilherme acabará preso de novo.

Desta vez, o rapaz não terá escapatória. Poderoso, Klaus vai fazer ameaças e prometerá que Guilherme não deixará a cadeia e que Reginaldo (Antonio Grassi) será preso caso Celina não se case com ele. A mocinha ficará sem saída e acabará cedendo, aceitando se casar com o velhote.

Guilherme então ficará livre e descobrirá sobre a união da moça com o conde. Invés de contar a verdade, que Celina se casou para proteger o pai e o namorado da ira de Klaus, a irmã mau-caráter da jovem, Graça (Nívea Stelmann), mentirá para Guilherme e dirá que Celina casou por dinheiro, deixando o jovem chocado.

Veja como foi a confusão que levou Guilherme para a cadeia em Chocolate com Pimenta:

