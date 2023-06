Penúltimo capítulo: resumo de Chocolate com Pimenta de quinta-feira, 28/06

O resumo de Chocolate com Pimenta de quinta-feira, 28, mostra o resultado das eleições para a prefeitura de Ventura. Depois de ser exposto em um esquema de corrupção, Vivaldo (Fúlvio Stefanini) perderá a disputa para Guilherme (Rodrigo Faro) e ficará desempregado.

Resumo de Chocolate com Pimenta do penúltimo capítulo

No capítulo desta quinta-feira, Bárbara (Lilia Cabral) será convidada por Crispim (Jorge Fernando) para ir embora novamente com o circo. Apesar da insistência do palhaço, a madame opta por ficar em Ventura cuidado do marido e da filha.

O resultado das eleições também saem. Guilherme vence o pleito e se torna o novo prefeito. Derrotado, Vivaldo é esnobado pela própria esposa, que diz que ele mereceu perder a disputa e que nem ela votou nele. A derrota faz com que o ex-prefeito decida mudar seu comportamento e promete ser um marido melhor para Bárbara e um pai melhor para Estelinha (Marcela Barroso).

O resumo de Chocolate com Pimenta também traz a segunda gravidez de Aninha (Mariana Ximenes). Outro casamento que acontece é o de Olga (Priscila Fantin) e Peixoto (Ângelo Paes Leme). Depois que Terêncio (Ernani Moraes) perde o cargo de delegado, a família da vilã fica falida e ela é obrigada se casar com o soldado. Apesar de rejeitá-lo publicamente, a vilã não resiste ao marido na lua de mel.

Mais um casal terá um final feliz. Beto (Alexandre Barillari) se declara para Margot (Rosamaria Murtinho) e diz que quer passar a vida toda ao seu lado.

Quem também se dá bem é Jezebel (Elizabeth Savala). Depois de perder o cargo na diretoria da fábrica de chocolates e passar a trabalhar como confeiteira, a vilã é paquerada por um homem rico. A megera verá o possível relacionamento com o ricaço como uma oportunidade de voltar a ostentar luxo.

O penúltimo capítulo de Chocolate com Pimenta vai ao ar às 15h05, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. A reprise será encerrada na sexta-feira, 30.

Veja: Onde fica Pontal d'Areia da novela Mulheres de Areia?

O que acontece no último capítulo da novela?

No último capítulo de Chocolate com Pimenta, nasce a segunda filha de Ana Francisca e Danilo (Murilo Benício). A criança recebe o nome de Carmem, em homenagem a avó da protagonista.

Ivete (Andréa Avancini) é contratada para trabalhar com Guilherme na prefeitura. Depois que o rapaz deixa de exercer a advocacia, quem herda seus antigos clientes é Sofia (Patrícia França). A advogada engata um relacionamento com Sebastian (Tarcísio Filho) e mantém o rapaz na linha.

A fábrica de chocolates prospera e sai do vermelho depois de ter se afundado em dívidas durante a gestão de Jezebel. Bernardo (Kayky Brito) e Cássia (Luiza Curvo) trocam juras de amor e planejam se casar em breve.

As cenas finais também mostrar o filho de Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) brincando no chiqueiro e deixando a manicure louca.

Aninha recebe a visita do espírito de Ludovico (Ary Fontoura). O ricaço diz que só agora pode descansar em paz, pois a loira finalmente encontrou a verdadeira felicidade e o amor.

A trama termina com Aninha e Danilo fazendo juras de amor um para o outro. Os pombinhos prometem ficar juntos para sempre.

Chocolate com Pimenta será substituída por "Mulheres de Areis" (1993), que começou a ser exibida no último dia 26. As duas novelas dividem o horário na primeira semana.

Mulheres de Areia conta a história das irmãs gêmeas Ruth e Raquel (Glória Pires). Após Raquel ser dada como morta, Ruth assume o lugar da vilã para ficar ao lado de Marcos (Guilherme Fontes). No entanto, a megera está viva e planeja voltar para se vingar.

Veja: Qual o segredo de Ruth em Mulheres de Areia?