Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de terça-feira (14/02)

Três jogos de futebol serão transmitidos no SBT nesta terça-feira, 14 de fevereiro, durante a temporada nacional e internacional. Basta sintonizar no canal aberto para curtir todas as emoções do conforto da sua casa, sem pagar nada por isso. Saiba como acompanhar a transmissão e todos os detalhes.

Na parte da tarde, o duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique nas oitavas da Champions League será exibido. Mais tarde, dois confrontos da terceira rodada da Copa do Nordeste ganham projeção para a região.

PSG x BAYERN DE MUNIQUE NA CHAMPIONS: O jogo entre as grandes equipes do futebol internacional tem início às 16h, horário de Brasília, no Parc des Princes, em Paris. A transmissão vai ser para todo o Brasil com narração de Téo José com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

BAHIA x FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE:

Para os estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, o SBT transmite o jogo do Bahia e Fortaleza na terceira rodada da Copa do Nordeste nesta terça-feira, às 21h30 (Horário de Brasília). A emissora não divulgou a equipe de transmissão.

CEARÁ x SPORT NA COPA DO NORDESTE:

Outro duelo da Copa do Nordeste pela fase de grupos, Ceará versus Sport, também será exibido pelo SBT. Os estados de Pernambuco e Alagoas são os únicos que recebem a partida, com transmissão gratuita para os moradores. Basta sintonizar às 21h30 (Horário de Brasília).

Como assistir online?

Além de acompanhar os jogos de futebol no SBT pela televisão, o torcedor também tem a opção de sintonizar pelo dispositivo móvel, seja o celular, tablet ou até mesmo o computador.

O site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens do seu canal principal de acordo com a localização do usuário, ou seja, moradores de São Paulo acompanham a programação somente do estado paulista.

É só acessar o site, clicar em "Ao vivo" e dar o play no vídeo que aparece no meio da tela.

Programação de SBT

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol no SBT hoje, confira a programação.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Pequena Travessa

14:00 Marisol

15:15 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 FUTEBOL (Champions League)

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Cúmplices de um Resgate (Futebol na Copa do Nordeste)

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

