Onde vai passar PSG x Bayern hoje: 4 formas de assistir o jogo do PSG

Tem Mbappé, Messi e Neymar em campo na Liga dos Campeões nesta terça-feira, 14 de fevereiro. A boa notícia é que o jogo do PSG contra o Bayern de Munique nas oitavas de final tem transmissão na televisão aberta para todo o Brasil. Com início às 17h (Horário de Brasília), você pode assistir do conforto de casa o embate mais aguardado dos confrontos na temporada.

Fique de olho no relógio, ligue o seu televisor no horário marcado nesta terça-feira e acompanhe de pertinho as emoções do maior campeonato de futebol do planeta.

É importante lembrar que quem perde não está eliminado, visto que este é o primeiro jogo das oitavas de final da Champions

Onde vai passar o jogo do PSG hoje na Champions

O jogo do PSG desta terça-feira às 17h terá transmissão ao vivo no SBT, TNT, site do SBT e HBO Max.

TV ABERTA: o canal SBT transmite o jogo do PSG x Bayern de Munique ao vivo e de graça para todo o Brasil. A narração é de Teo José com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

TV PAGA: a TNT é a responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada, entre as diferentes operadoras por assinatura no Brasil. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.

ASSISTIR NO CELULAR: dá para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play. O streaming HBO Max, por assinatura, também transmite o jogo do PSG hoje contra o Bayern nos dispositivos móveis.

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

O que é a Champions League?

A Liga dos Campeões da UEFA é a competição anual de clubes de futebol da Europa, organizada pela UEFA (União das Associações Europeias de Futebol).

Mais prestigiado dos torneios, recebe grandes equipes como Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Milan, Juventus e Paris Saint-Germain.

A Champions começa em junho e julho com três rodadas eliminatórias. Os seis vencedores dos playoffs integram a fase de grupos, com 32 equipes separadas em oito grupos de quatro jogando por seis rodadas em dois turnos, ida e volta.

Dezesseis equipes avançam para as oitavas de final, primeiro desafio no mata-mata. Daí vem quartas de final, semifinal e a final no meio do ano.

Escalações

Provável escalação do jogo do PSG hoje: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Verratti, Fabián Ruiz, Nuno Mendes; Vitinha; Messi e Neymar. Já Mukiele e Renato Sanches são desfalques para o PSG no jogo desta terça, enquanto Mbappé é dúvida.

Provável escalação do jogo do Bayern de Munique hoje: Sommer; João Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Müller. O goleiro Neuer, Hernández, Mané, Mazraoui e Wanner não vão jogar com o Bayern hoje.

Quem joga nas oitavas de final da Champions?

Dezesseis equipes jogam as oitavas de final da Liga dos Campeões em 2023. Elas conquistaram a vaga no mata-mata após terminarem em primeiro e segundo em seus respectivos grupos na etapa anterior.

O destaque fica para o reencontro de Liverpool e Real Madrid, um ano após a vitória do elenco espanhol na final da Champions. Quem vence segue na competição, enquanto o perdedor se despede mais cedo.

O Bayern de Munique enfrenta o Paris Saint-Germain em duas partidas. Os alemães são favoritos, mas o time francês pode surpreender mesmo com desfalques importantes no elenco.

Veja a seguir todos os jogos das oitavas de final da Champions.

RB Leipzig x Manchester City

Club Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern de Munique

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)

Leia também

Quem ganhou o Super Bowl 2023: Kansas City Chiefs é campeão da NFL