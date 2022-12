Wandinha 2ª temporada: o que esperar da continuação

Wandinha é um sucesso na Netflix e o público que maratonou os 8 episódios da trama já quer saber de mais. A plataforma streaming ainda não confirmou a segunda temporada da atração, mas pelos recordes de audiência da trama, o anúncio oficial de um novo ano para a série é só uma questão de tempo.

Enquanto o público aguarda ansiosamente por este momento, os criadores da série tem soltado algumas dicas do que deve ser abordado na próxima leva de episódios da atração.

+8 séries para quem gostou de Wandinha da Netflix

Como será a 2ª temporada de Wandinha?

Alfred Gough e Miles Millar, criadores de Wandinha, já começaram a soltar alguns spoilers sobre o que vem por aí na trama. Em conversa com o portal norte-americano TV Line, no final de novembro, Alfred contou que a dupla de autores quer explorar mais a família Addams na continuação da série.

Os pais da personagem de Jenna Ortega, o irmão mais novo e o tio apareceram em capítulos da primeira temporada, mas tiveram um destaque reduzido. "Nós sentimos que apenas tocamos a superfície desses personagens e atores são tão incríveis nesses papéis", frisou.

Além disso, mais algumas informações importantes foram reveladas pelos showrunners. Em outra entrevista, desta vez para a Variety, no final de novembro, foi revelado que Tyler (Hunter Doohan) tem chances de retornar para a trama.

Para quem não lembra, o jovem foi revelado como o monstro que tanto aterrissou a trama ao longo da primeira temporada. Ele foi levado em custódia no final do último capítulo, mas acabou fugindo. Alfred deixou claro que a "porta está aberta" para mais momentos do personagem na trama.

Miles Millar também comentou nesta entrevista sobre o surgimento de um novo diretor, ou diretora, para a Nevermore Academy (Nunca Mais escola) na próxima temporada, já que Larissa Weems (Gwendoline Christie) teve um final trágico. "Pareceu uma maneira muito triste, mas impactante, de terminar esta e a primeira temporada com a morte dela [Weems]", comentou.

Nesta mesma entrevista, Millar comentou que há planos para várias temporadas, mas o autor não especificou quantas serão lançadas no total se a série continuar fazendo sucesso no catálogo da Netflix.

+Elenco de Wandinha: quem é quem na série da Netflix

Wandinha bateu recorde de Stranger Things

Poucos dias após a estreia de Wandinha na Netflix, que chegou ao catálogo no dia 23 de novembro, a plataforma streaming divulgou um recorde que a série protagonizada por Jenna Ortega conquistou.

A atração somou 341,23 milhões de horas assistidas, superando os números da quarta temporada de Stranger Things, outro fenômeno da plataforma, que somou 335,01 milhões de horas de visualização na semana de sua estreia, entre o final de maio e começo de junho. Assim, a história da herdeira da família Addams é agora a série em inglês com mais horas assistidas em uma semana na Netflix.

Além disso, Wandinha empatou com a quarta temporada de Stranger Things em outra categoria: a produção ficou no primeiro lugar do Top 10 de 83 países, assim como a trama sobre as crianças de Hawkins.

Wandinha segue a vida da personagem na adolescência, depois que a menina é enviada para um internato cheio de outras pessoas com peculiaridades e habilidades especiais. Porém, um perigo ronda a escola, o que a faz a menina agir e investigar:

Leia também

Além de Wandinha, veja quais são os filmes da família Addams