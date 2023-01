Wandinha na Amazon Prime Video: o que sabemos até agora

Uma notícia preocupou os fãs de Wandinha nos últimos tempos: a possibilidade da série deixar a Netflix e ter suas novas temporadas lançadas em outra plataforma streaming. Wandinha na Amazon Prime já é uma realidade? A possibilidade existe e vamos explicar a confusão.

Wandinha na Amazon Prime: série vai sair da Netflix?

O problema enfrentado atualmente pela série estrelada por Jenna Ortega envolve questões burocráticas entre as empresas que detém os direitos da atração. A situação foi levantada pelo portal internacional The Independent agora em janeiro, que noticiou que existe uma situação envolvendo a produtora da série, a MGM, que pode acabar prejudicando a Netflix.

Para começo de conversa, é melhor explicar: a Netflix é a distribuidora mundial da série, ou seja, apenas ela tem o direito de colocar os capítulos da produção em seu catálogo até o momento. No entanto, muitas empresas são creditadas como produtoras da atração, como a MGM Television, a Tim Burton Productions, a Toluca Pictures, entre outras.

O problema é que a MGM tem uma nova parceria com a Amazon Prime Video. O Deadline revelou em março do ano passado que as duas empresas fecharam um acordo de $ 8,5 bilhões de dólares, transformando milhares de filmes e séries da MGM parte do acervo exclusivo da Amazon Prime Video.

Por conta disso e também por a Netflix ainda não ter confirmado a renovação da série - que foi um sucesso absoluto - o The Independent deixou muita gente preocupada com o levantado da possibilidade de Wandinha ter suas próximas temporadas indo parar no catálogo do streaming de Jeff Bezos.

Apesar da possibilidade existir, ainda não há nada confirmado pela Netflix sobre o possível futuro da série fora da plataforma. É provável que a empresa lute para manter o conteúdo no catálogo, já que a série se transformou em uma galinha de ovos de ouro com o estrondoso sucesso.

Para quem se pergunta como a situação afetaria o bolso do público, os valores da assinatura da Netflix variam entre R$ 18,90 e R$ 55,90 mensais atualmente. Já a Amazon Prime Video cobra R$ 14,90 mensal ou R$ 119,00 ao ano.

Wandinha atingiu 1 bilhão de horas assistidas e alcançou sucessos da Netflix

É inegável que Wandinha foi um sucesso, por isso a Netflix deve brigar para continuar com a série em mãos. A plataforma streaming divulgou em dezembro que Wandinha conquistou mais de 1 bilhão de horas assistidas.

A série se tornou a terceira produção a atingir esta marca dentro de seus primeiros 28 dias na plataforma streaming. Os dois outros títulos que conquistaram tal posição foram Stranger Things (quarta temporada) e Round 6 (primeira temporada), fenômenos de audiência do catálogo.

A produção também ficou em primeiro lugar da lista de séries de língua inglesa mais assistidas de 90 países. A estreia dos capítulos da primeira temporada da série foi no dia 23 de novembro de 2022. A segunda temporada ainda não tem previsão de início de gravações ou estreia.

A trama segue Wandinha se mudando para o internato Nunca Mais (Nevermore Academy), depois de ter incidentes em diversas escolas comuns. A instituição é um lugar que abriga diversas criaturas e crianças e adolescentes com habilidades especiais, conhecidos como "Excluídos" (outcasts em inglês).

A garota pensa em fugir, mas logo é arrebatada por um mistério. Um monstro impiedoso mata um estudante e ameaça a segurança de todos. Por isso, ela começa a investigar a situação. Durante a temporada, vários personagens da família Addams ganham espaço, como Morticia, Gomez, Feioso, entre outros.

