Resumo da novela Travessia hoje: Brisa e Oto em apuros – 18/10

Brisa e Oto tiveram o primeiro encontro e agora a dupla caminha lado a lado em uma viagem. A química da dupla já conquistou o público e no capítulo desta terça-feira eles estarão em grande apuro. O resumo da novela Travessia de hoje mostra que os personagens de Lucy Alves e Romulo Estrela vão se dar mal ao serem abordados avistados com uma arma, no entanto, é Brisa quem ficará na pior.

Qual o resumo da novela Travessia hoje, terça-feira, 18 de outubro?

No final do capítulo de segunda-feira, Oto deu sua blusa para Brisa. Sem saber, a moça acabou deixando cair uma arma que estava com o hacker e logo a dupla foi abordada por um guarda. Por isso, no começo do resumo da novela Travessia de hoje, Brisa e Oto serão algemados pelo guarda.

Stenio vai informar Moretti que Leonor está na casa de tia Cotinha e passará o endereço para o empresário. Geraldo vai entregar o pen drive enviado por Oto para Moretti.

Brisa vai ter medo de ser identificada pela polícia e o delegado decidirá prender Oto e Brisa. Tininha avisará Ari que Brisa não embarcou no voo para o Rio. O rapaz ficará preocupado e contará para a mãe, Núbia, que registrou na polícia o desaparecimento de Brisa.

Oto vai avisar Moretti que está na delegacia e o empresário vai ligar para Stenio. Cidália informará Guerra que eles vão perder o casarão e o pai de Chiara vai descobrir que a oferta vencedora do leilão foi dada por Moretti. Stenio vai orientar Oto no que dizer ao delegado e conseguirá livrar o hacker na delegacia. No final do resumo da novela Travessia de hoje, Brisa perceberá que soltaram Oto da prisão e ela continuará presa.

Brisa e Oto se encontraram por acaso. Entenda:

Que horas começa Travessia hoje, terça-feira?

Hoje, terça-feira, Travessia começa às 21h35, depois do Jornal Nacional, de acordo com a programação oficial da Rede Globo – disponível para consulta online.

De acordo com a programação, o capítulo desta terça-feira terá 1 hora e 5 minutos no ar. Após os acontecimentos mostrados no resumo da novela Travessia de hoje, a exibição será série de comédia Cine Holliúdy a partir das 22h40.

Depois, a programação da Rede Globo segue com o Profissão Repórter às 23h15 e o cronograma da terça-feira fecha com Verdades Secretas II, a partir das 23h55.

Moretti vai reencontrar Leonor e fará proposta

No resumo da novela Travessia de hoje, Stenio informa Moretti sobre o paradeiro de Leonor, que está morando na casa de tia Cotinha. O advogada passa o endereço para o empresário, que fará uma visita para a ex-namorada em breve.

Nesta semana, Moretti vai reencontrar a cunhada para fazer uma proposta para ela: ele vai chamar Leonor para passar uma temporada em Lisboa com ele e a noiva na casa do casal. Guida não vai gostar da ideia, mas Leonor pensará na proposta e avaliará se a irmã mais velha merece “levar o troco”. Tia Cotinha vai tentar dissuadir a moça.

