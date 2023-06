Segredo de Petra: quem é o traficante de remédios dela?

Que Petra (Debora Ozório) é viciada em remédios controlados todo mundo sabe. A jovem apelidada - nada carinhosamente - pelo pai de "miss tarja preta" luta contra a dependência na novela Terra e Paixão desde o início. Luigi (Rainer Cadete) e Irene (Gloria Pires) tentam manter pulso firme para que a garota fique longe das drogas e da médica amiga que conseguia para ela as receitas. Porém, a moça conseguirá manter seu vício de outro jeito e em breve este segredo será revelado na trama.

Vício de Petra por remédios em Terra e Paixão

Em breve, nos capítulos da segunda semana de julho, Luigi (Rainer Cadete) vai investigar Petra (Debora Ozório) para descobrir com quem a riquinha consegue seus remédios. Segundo apurou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o italiano chegará até Kelvin (Diego Martins).

O funcionário do bar de Berenice (Thati Lopes) vai confessar tudo e contará sobre um esquema que tem com Ramiro (Amaury Lorenzo), em que o capanga de Antônio (Tony Ramos) consegue os comprimidos com Kelvin e depois repassa para a viciada, que rouba dinheiro de Luigi e Irene para conseguir comprar os remédios.

Luigi cavará ainda mais sobre o segredo de Petra e descobrirá também quem é o fornecedor de Kelvin: ninguém mais, ninguém menos que Cacá, o cabeleireiro da cidade.

A investigação do italiano para tentar livrar a amada da dependência vai desencadear reviravoltas na trama. Com medo que Ramiro seja mandado embora por Antônio, caso o fazendeiro descubra que Ramiro é quem ajuda Petra com o vício que ele tanto despreza, Kelvin fará um trato com o italiano e oferecerá um segredo em troca do silêncio do vigarista. Assim, Kelvin acabará contando que Antônio tem um caso com Berenice!

A dona do bar de Nova Primavera vai se tornar amante de Antônio em breve na trama de Walcyr Carrasco. O caso da dupla terá início por conta de um desejo de vingança de Antônio, após ele descobrir que Irene mentiu e que o verdadeiro pai de Daniel é seu irmão Ademir (Charles Fricks). Com a situação nada tranquila na casa dos La Selva, a interesseira vai ver no ricaço uma ótima oportunidade para se dar bem e dará o bote.

E se engana quem pensa que Kelvin ser o traficante de Petra vai ser o único segredo revelado sobre a personagem vivida por Debora Ozório. Uma das coisas que a jovem mais esconde é o motivo que levou seu casamento ser anulado. Enfim, o público descobrirá o que aconteceu.

Ainda segundo a jornalista do Notícias da TV, na noite de núpcias, Petra não irá para a cama com o marido e Luigi vai descobrir que a jovem tem muito medo de sexo. A fobia da filha de Antônio e Irene foi o motivo para que seu primeiro casamento não fosse consumado e assim acabasse anulado.

Luigi também não conseguirá consumar o casamento, mas será diferente do marido anterior e não pedirá anulação. O motivo é bem claro: ele se interessa na herança da garota, então não se preocupa de ter um casamento de fachada com ela. Enquanto isso, Petra será consultada por uma psiquiatra, que tentará ajudá-la com a situação.

Petra vai "despirocar" de vez após morte de Daniel

Petra está prevista para se tornar uma vilã na trama da novela Terra e Paixão. Se nada mudar nos planos do autor Walcyr Carrasco, a personagem de Debora Ozório surtará com a morte de Daniel (Johnny Massaro), que vai se despedir da trama no capítulo 52, no dia 6 de julho.

Ela vai culpar Caio (Cauã Reymond) pela tragédia, pois o primogênito terá uma briga feia com o irmão ao descobrir que ele também ama Aline (Barbara Reis) e ainda revelará que Irene era prostituta no passado e Daniel é filho de Ademir. Com tudo isso, Daniel sairá devastado e sofrerá um acidente de carro. Petra então vai desejar acabar com o meio-irmão mais velho e se vingar pela perda.

