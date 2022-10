Travessia: que horas começa a novela hoje, quinta-feira (27/10)

Para não perder nada do novo capítulo de Travessia, é bom ficar de olho em que horas começa a novela hoje, quinta-feira, 27 de outubro. O folhetim vai ao ar mais cedo por causa de algumas alterações na programação da Globo. Em cada região, um motivo diferente afetará o horário da novela. Por exemplo, em São Paulo será realizado o debate para governador, já no Rio de Janeiro, será exibida uma partida de futebol.

+Sumiço do filho e Ari: o que mais vai acontecer com a Brisa Travessia?

Que horas começa a novela hoje na TV Globo?

Às 20h50 é que horas começa a novela hoje na programação da Rede Globo em São Paulo, Minas Gerais, Brasília e diversas regiões do país. Já no Rio de Janeiro, o folhetim começa 10 minutos antes, às 20h40.

Para quem não gosta de dormir tarde, a boa notícia é que o folhetim vai começar bem mais cedo do que de costume e terá no total 50 minutos. Esse tempo de tela é menor do que os capítulos do folhetim costumam ter. O início do episódio de hoje começar logo após o horário político gratuito obrigatório (20h30 - 20h50).

Confira a programação dividida por regiões:

São Paulo

Em São Paulo, logo após Travessia, será exibido o debate para governador, a partir das 22h00. Estarão presentes Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputam o cargo no segundo turno das eleições de 2022.

Depois, a programação exibe o Jornal da Globo 23h40 e em seguida a novela Verdades Secretas II a partir das 00h30.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, em que horas começa a novela hoje é às 20h40, quando o folhetim for finalizado, será transmitida a partida entre Vasco e Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h45.

Depois, a partir das 00h05, é exibida a novela Verdades Secretas II. Diferente da programação de São Paulo, o Jornal da Globo só começa 01h00 no Rio de Janeiro.

Brasília

Em Brasília, não haverá jogo ou debate, após a novela Travessia, o telespectador poderá assistir o filme O Contador no Cinema Especial. O longa metragem será exibido a partir das 22h00 e tem o ator Ben Affleck, J.K Simmons e Anna Kendrick no elenco.

A trama mostra um homem autista que é excelente com números. Ele é constratado por uma empresa para trabalhar como contador e descobre um esquema de fraude de milhões de dólares.

Depois, será exibida a novela Verdades Secretas II a partir das 00h05. O Jornal da Globo começa às 01h00 logo em seguida.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, após que horas começa a novela hoje, também será exibido o Cinema Especial. No entanto, o filme transmitido será diferente do de Brasília. Em Minas, o público irá assistir ao longa De Pernas Pro Ar 3, a partir das 22h00.

Estrelado por Ingrid Guimarães, o filme é continuação de uma franquia de comédia de sucesso do cinema nacional. Neste terceiro longa, o sucesso da franquia Sex Delícia faz Alice conseguir rodar o mundo e visitar diversos lugares, o que afeta seu tempo com a família.

Globo Nordeste

Na região, a programação será a mesma de Minas Gerais. Após Travessia, o público irá assistir a partir das 22h00 o filme De Pernas Pro Ar 3 no Cinema Especial. Depois, a programação exibe Verdades Secretas II a partir das 23h40 e logo após o Jornal da Globo, às 00h40.

*Caso não encontre sua região, confira os detalhes de programação no site oficial da emissora: https://redeglobo.globo.com/

O que vai ter no capítulo de hoje de Travessia (27)?

No capítulo desta quinta-feira de Travessia, Guerra vai entregar a chave de um apartamento da construtora para Ari. Ele vai avisar o rapaz que se ele for assumir uma relação com Chiara, deverá cortar seu passado pela raiz. Gil alertará o amigo sobre suas escolhas.

Guida não gostará da chegada de Leonor em sua casa e Oto repreenderá o filho dela, Rudá, por prejudicar Moretti. Oto e Rudá ajudarão Moretti a gravar um vídeo para se redimir na internet.

Karina vai alertar Brisa para as fofocas de Olímpia e Helô pedirá a Yone que descubra todas as informações sobre Brisa. Laís vai perceber que Stenio esconde algo quando pergunta para o advogado quem é Brisa. Ari avisará Núbia que levará Tonho para morar com ele no Rio de Janeiro. Helô informará Creusa que Brisa esteve no presídio.

*Resumo cedido pela TV Globo e pode sofrer alterações sem aviso prévio

Ari conheceu Guerra nos capítulos desta semana e teve uma briga feia com Dante:

Leia também

Quem é o pai de Rudá, filho de Guida na novela Travessia