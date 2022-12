Qual cor de calcinha usar no ano novo de 2023?

As superstições em torno do ano novo são muitas, é verdade. E há quem diga que não fazer nenhum ritual no réveillon é garantia de azar no ano que vai começar. Pular sete ondas, beber champagne, comer lentilha, não comer aves que ciscam para trás, colocar sementes de romã na carteira e escolher a cor do look da virada são algumas das simpatias mais usadas no ano novo. Junto com a cor da roupa, no entanto, aparece a cor da calcinha, que também costuma ser uma mandinga considerada poderosa pelos supersticiosos.

Significado das cores da calcinha para o ano novo

Está precisando atrair energias novas e positivas para o ano novo? Veja o que significa cada cor de calcinha e faça sua escolha para entrar no ano novo com as vibrações que cada uma representa:

Branco – O branco é um clássico tanto no look quanto na cor da calcinha para o ano novo. Representa a paz e a harmoni.

Amarelo – Atrai prosperidade financeira e estimula a leveza. Portanto, a calcinha amarela é indicada para quem quer melhorar as finanças, mas também por quem quer começar o ano com as coisas fluindo de forma leve e agradável.

Verde – O verde é a cor da sorte e da esperança, além de estar relacionado à fertilidade. Quem quer engravidar no ano novo, portanto, pode escolher essa cor de calcinha.

Azul – A calcinha azul é a escolha certa para quem quer aguçar a intuição, promover o autoconhecimento e expandir a consciência. Os tons mais claros atraem tranquilidade.

Rosa – Essa cor é indicada para quem quer ter relacionamentos mais leves no ano novo. Relações familiares e profissionais tendem a ser mais harmônicas para quem usa calcinha rosa.

Vermelha – A calcinha vermelha atrai sensualidade, promove a paixão, a sedução, a conquista e o amor ardente, além de estar relacionada com a energia do movimento.

Laranja – Laranja também é uma cor ligada à energia, mas está mais relacionada à coragem, à alegria de viver, ao entusiasmo e, como consequência, ao sucesso profissional e pessoal.

Preta – Quem quer atrair poder, autoconfiança e autoestima pode usar uma calcinha preta no ano novo. A cor ainda estimula a intuição e a consciência.

Roxa ou lilás – O roxo e o lilás são cores que estimulam a intuição, atraem transformação e ainda representa a conexão com a espiritualidade e a sabedoria.

Depois de saber o que significa cada cor de calcinha, é hora de escolher aquela que mais se aproxima do que você espera que aconteça no ano novo. Mas vale lembrar que o que importa é ter boas intenções, se cuidar e trabalhar para que o ano novo seja de sorte, saúde, alegrias e prosperidade.

Escolher a cor da calcinha - famosas também fazem o ritual

A cor da calcinha para o ano novo segue a mesma tendência da cor da roupa: cada uma tem um significado e atrai um tipo de vibração diferente. Nesse sentido, é possível abusar do poder de atração das cores: você pode usar uma calcinha de cor diferente da roupa e, assim, atrair mais do que um tipo de energia para os próximos 365 dias. A superstição diz, ainda, que o ideal é que a calcinha seja nova.

O fato é que até as famosas costumam adotar esse ritual de ano novo. Ao Gshow, Adriane Galisteu já afirmou que faz questão de usar uma calcinha nova branca para atrair paz e tranquilidade. Deborah Secco também disse que não abre mão da lingerie branca na virada.

Em 2017, Anitta revelou em sua conta do Twitter que passou o réveillon sem calcinha. Naquele ano, a carreira da cantora decolou, o que levou os fãs a questionarem a cor da calcinha usada por ela no réveillon anterior.” Não usei... eu estava de meia calça apenas e a roupa do show hahaha”, escreveu.

Não usei... eu estava de meia calça apenas e a roupa do show hahaha — Anitta (@Anitta) December 23, 2017

No ano passado, quem revelou a cor da calcinha escolhida para o ano novo foi Juliette. Em seus stories no Instagram, a famosa disse que sempre usa calcinha bege no réveillon por causa da roupa branca. “Não aparece na roupa branca”, disse. Já Jessilane, que também participou do Big Brother Brasil, revelou recentemente ao GShow que vai usar calcinha vermelha para atrair amor. Ela contou que que “Não está funcionando muito, mas o que vale é a intenção!”.

